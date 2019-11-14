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اقتصاد

الإمارات ومصر تطلقان برنامج استثمارات مشتركا بـ20 مليار دولار

محمد بن زايد أثناء استقباله الرئيس المصري في أبوظبي
محمد بن زايد أثناء استقباله الرئيس المصري في أبوظبي
14/11/2019

أطلقت الإمارات ومصر خلال زيارة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أبوظبي الخميس، برنامج استثمارات مشتركا بقيمة 20 مليار دولار.

التفاصيل
  • ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قال على حسابه في تويتر "أطلقت مع أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر بقيمة 20 مليار دولار".
  • ابن زايد أضاف أن الاستثمارات تهدف إلى "تنفيذ مشاريع حيوية في مجالات لها جدواها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة".
  • ابن زايد تابع على تويتر "بحثت مع أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي سبل تعزيز وتنمية علاقاتنا الأخوية في مختلف المجالات، والتعاون والتنسيق حول مجمل الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".
  • المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي قال، في بيان، إن الشراكة تسعى لتأسيس مشاريع استثمارية استراتيجية مشتركة أو صناديق متخصصة أو أدوات استثمارية، للاستثمار في عدة قطاعات.
  • من أبرز القطاعات، الصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا، والأغذية والعقارات، والسياحة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية وغيرها.
  • تقيم الإمارات ومصر علاقات سياسية وطيدة منذ تسلم السيسي الرئاسة في أعقاب الإطاحة بحكم الرئيس الراحل محمد مرسي في انقلاب عسكري .     

خلفيات
  • في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، حصلت القاهرة على حزمة دعم بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد تطبيق برنامج إصلاح حكومي عانى المصريون من تبعاته.
  • كان على رأس القرارات التي قامت بها الحكومة، قرار البنك المركزي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بتعويم الجنيه، ما تسبب بارتفاع سعر الدولار من 8,8 جنيهات إلى حوالي 17جنيها حاليا.
  • تسبب تعويم العملة بموجة تضخم غير مسبوقة للأسعار عانى منها المصريون وبلغت ذروتها في يوليو/تموز 2017 حين سجّل المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين 34,2%، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولا إلى 8,9% مع نهاية يونيو/حزيران.
  • في يوليو/تموز الماضي، أعلن صندوق النقد صرف آخر شريحة بنحو ملياري دولار من القرض الممنوح لمصر، واعتبر في أعقاب تقييم جديد أن القاهرة حققت "أهدافها الرئيسية" في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
  • سجلت الإحصاءات الرسمية المصرية في 2018 ارتفاع نسبة الفقر إلى 32,5% مقارنة بـ27,8% في 2015، بحسب صحيفة الأهرام الحكومية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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