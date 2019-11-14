الإمارات ومصر تطلقان برنامج استثمارات مشتركا بـ20 مليار دولار

أطلقت الإمارات ومصر خلال زيارة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أبوظبي الخميس، برنامج استثمارات مشتركا بقيمة 20 مليار دولار.

أطلقت مع أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات لها جدواها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة لبلدينا وشعبينا الشقيقين. pic.twitter.com/f8DwdNxqKI

— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 14, 2019