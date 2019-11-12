تركيا تتحدى الاتحاد الأوربي بشأن غاز المتوسط: تتخذون موقفا وقحا

أكدت وزارة الخارجية التركية أنه لا جدوى من تمني خضوع أنقرة للتهديدات، وتراجعها عن حقوقها في شرق البحر الابيض المتوسط.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، حول موافقة مجلس العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوربي على وثيقة إطار حول التدابير التقييدية التي يعتزم الاتحاد اتخاذها بحق تركيا بسبب أنشطة التنقيب في شرق المتوسط.

التفاصيل

أبرز ما جاء في البيان:

الاتحاد الأوربي يتخذ موقفًا وقحًا حيال دعوات تركيا لاحترام الحقوق السيادية والمشروعة لها وجمهورية شمال قبرص التركية منذ عام 2004.

تركيا أكدت مرارًا وبشدة أنها لن تتخلى عن حماية حقوقها النابعة من القانون الدولي، وحقوق ومصالح جمهورية شمال قبرص التركية في شرق المتوسط، "رغم كافة الخطوات غير المفهومة للاتحاد الأوربي.

تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية بذلتا منذ عام 2004، جهودًا حسنة النية من أجل تحويل ثروات الهيدروكربون في شرق المتوسط إلى عنصر استقرار وليس توترا، وكانتا دائمًا الطرف الذي قدم كافة المبادرات البناءة والإيجابية.

إدارة قبرص الرومية (اليونانية) والاتحاد الأوربي الذي تسخره لخدمة مواقفها، لا يستطيعان رؤية الحقائق ولا اتخاذ قرار يناسب القانون الدولي والإنصاف.

منذ عام 2004 أكدنا بشكل ثابت أننا لن نسمح باغتصاب حقوقنا.

نستغرب من الدعم غير المشروط وغير المفهوم من جانب الاتحاد الأوربي لإدارة باطلة، عبر تجاهل القانون الدولي، وعرقلة فرصة تعاون هامة في شرق المتوسط.

تركيا ستواصل تنفيذ المبادئ الأساسية للقانون الدولي من أجل استقرار دائم وازدهار كافة القاطنين في منطقة شرق المتوسط، وتشجيع التعاون في المنطقة.

أنقرة ترى أن الاتحاد الأوربي، الذي فقد منذ زمن طويل صفته كعنصر محايد قادر على الإسهام في حل قضية قبرص، لا يمكنه اتخاذ موقف بناء ومفيد في شرق المتوسط.

لا جدوى من تمني خضوع بلدنا للتهديدات، وتراجعه عن حقوقه في شرق المتوسط.

نعتزم مواصلة أنشطة البحث والتنقيب بنفس الزخم.

وزراء خارجية الاتحاد الأوربي (الأناضول)

عقوبات

أمس الإثنين، اتفق مجلس العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوربي، على وثيقة إطار حول التدابير التقييدية التي يعتزم الاتحاد اتخاذها بحق تركيا.

يهدف القرار إلى معاقبة أنقرة على أعمال التنقيب في المنطقة التي يقول الاتحاد الأوربي إنها منطقة اقتصادية بحرية قبرصية.

يعكس القرار تدهور علاقات الاتحاد الأوربي مع تركيا.

بيان لوزراء الخارجية وصف فعاليات التنقيب التي تجريها تركيا في شرق المتوسط، بأنها غير قانونية.

البيان: التدابير تتمثل في فرض حظر سفر إلى بلدان الاتحاد وتجميد الأصول المالية للأشخاص والمؤسسات المعنية.

البيان: لن يتم تحويل أموال من بلدان الاتحاد الأوربي إلى الأشخاص والمؤسسات المُدرجين في لائحة التدابير التقييدية.

الأزمة القبرصية