23 مليار دولار مبيعات علي بابا في 9 ساعات يوم العزاب

قالت شركة التجزئة الصينية علي بابا اليوم الاثنين إن مبيعات مهرجانها السنوي للتسوق المعروف باسم يوم العزاب قفزت 25% في الساعات التسع الأولى إلى 23 مليار دولار.
التفاصيل
- يقترب رقم مبيعات علي بابا من ثلثي مبيعات المتجر الإلكتروني لمنافسة الأمريكي أمازون دوتكوم في أحدث ربع سنة.
- المحللون يقولون إن من المرجح أن يكون نمو مبيعات إجمالي المناسبة التي تستمر 24 ساعة دون العام السابق، وذلك في الوقت الذي يتجه فيه النمو الاقتصادي في الصين صوب مستوى تاريخي منخفض.
- بجانب كونه مقياسا لمعنويات المستهلكين الصينيين، أصبح الحدث أيضا هذا العام مناسبة ترويجية لمجموعة علي بابا القابضة، إذ تعتزم الشركة بيع ما قيمته 15 مليار دولار من الأسهم في هونج كونج.
- أنفقت علي بابا المدرجة في الولايات المتحدة الكثير لتنويع أنشطتها لكنها مازالت تجني أكثر من أربعة أخماس إيراداتها من التجارة الإلكترونية.
خلفيات
- منذ 2009، يروج رئيس علي بابا ورئيسها التنفيذي دانييل تشانغ ليوم العزاب، الشبيه بالجمعة السوداء، واثنين الإنترنت في الولايات المتحدة، باعتباره مهرجانا للتسوق، والذي نما ليصبح أكبر حدث مبيعات عبر الإنترنت في العالم.
- بلغ صافي مبيعات علي بابا عبر الإنترنت 30 مليار دولار على شتى منصاتها في يوم العزاب من العام الماضي، متخطية إجمالي اثنين الإنترنت البالغ 7.9 مليار دولار.
- كان ذلك أعلى بنسبة 27% عن العام السابق لكنها كانت أقل زيادة في تاريخ المناسبة الذي يرجع إلى عشرة أعوام مضت.