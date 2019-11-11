قالت صحيفة "فايننشال تايمز" الاثنين، إن شركة أرامكو تركت المستثمرين من دون أية معلومات عن نسبة الأسهم التي سيتم طرحها في المرحلة الأولى أو سعر السهم أو موعد تقريبي للطرح.

وكانت هيئة سوق المال السعودية قد أعلنت في 3 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

أبرز ما ورد في فايننشال تايمز

أرامكو تركت المستثمرين وسط التكهنات من دون أية معلومات عن نسبة الأسهم التي سيتم طرحها في المرحلة الأولى أو سعر السهم أو حتى موعد تقريبي للطرح.

إعلان الطرح غير المكتمل سيكون بمثابة اختبار لرغبة المستثمرين في ترك أنفسهم لأهواء أعلى سلطة في المملكة.

نشرة طرح أرامكو قالت إن الشركة المملوكة للدولة ستبيع 0.5% من أسهمها إلى المستثمرين الأفراد، لكنها لم تكشف عن النسبة المراد بيعها للمؤسسات.

مصادر مطلعة قالت إن المملكة تسعى إلى بيع ما بين 1 إلى 3% من إجمالي الشركة، حيث تجمع ما بين 20 إلى 60 مليار دولار.

مخاطر

علقت صحيفة وول ستريت جورنال على إعلان شركة أرامكو عن تراجع حاد في الأرباح المسجلة في الربع الماضي، نتيجة الهجمات على منشآتها في سبتمبر/أيلول سبتمبر، وقالت إنه مؤشر للمستثمرين على المخاطر التي تتهدد من يفكر في شراء أسهم الشركة التي ستطرح للاكتتاب.

الكشفُ عن التراجع، جاء في نشرة اكتتاب وزعتها أرامكو واستعرضت فيها بعض تفاصيل الاكتتاب المتوقَّع منتصف الشهر المقبل بالبورصة السعودية، والذي تعثر إطلاقُه منذ أن أَعلن عنه ولي العهد السعودي قبل أكثر من ثلاثة أعوام.

الصحيفة قالت: إن أرامكو ومستشاريها سينفذون في الأسابيع القليلة المقبلة حملة تسويق لأسهم الشركة ويتم تحديد أفضل سعر لها بناء على حجم الطلب.

لهذا سيلعب إثبات السعودية قدرتها على حماية المنشآت ضد الهجمات مستقبلا، دورا كبيرا في تقييم المستثمرين لقيمة أرامكو السوقية الفعلية وحسابات الربح والخسارة قبل شراء الأسهم.

الدخان يتصاعد من منشآت تابعة لأرامكو

خلفيات