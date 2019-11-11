توقع خروج 5 مليارات دولار من مصر واتساع عجز الحساب الجاري

توقعت المجموعة المالية هيرميس، خروج ما بين 3 و5 مليارات دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، مع بلوغ خفض الفائدة ذروته العام المقبل.

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن إجمالي استثمارات الأجانب سجلت نحو 15.17 مليار دولار بنهاية سبتمبر /أيلول الماضي.

كانت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية انخفضت لأول مرة خلال 8 أشهر، مسجلة 14.987 مليار دولار بنهاية أغسطس/آب الماضي مقابل 16.564 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز السابق عليه.

كانت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قد شهدت زيادات مطردة منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 مع رفع الفائدة المحلية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ووصلت لمعدلات غير مسبوقة في مارس/آذار 2018 مسجلة 21.5 مليار دولار.

أخذ حجم الاستثمارات في الهبوط بداية من أبريل/نيسان 2018 وحتى ديسمبر/كانون أول من نفس العام لتصل لمستوى 10.7 مليار دولار قبل أن ترتفع مجددًا .