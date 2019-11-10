نشرة أرامكو تسلط الضوء على مخاطر ولا تفاصيل عن حجم الطرح

أشارت نشرة طرح شركة النفط السعودية "أرامكو" إلى عدد من المخاطر مثل احتمال وقوع هجمات إرهابية واعتماد قوانين جديدة وتبعات التغير المناخي التي قد تقلّل الطلب على النفط.
التفاصيل
- ذكرت نشرة طرح أرامكو السعودية أن الشركة المملوكة للدولة ستبيع 0.5% من أسهمها إلى المستثمرين الأفراد وأن الحكومة ستخضع لفترة حظر على بيع مزيد من الأسهم لا تقل عن ستة أشهر بعد الطرح العام الأولي.
- خلت نشرة الطرح الواقعة في أكثر من 600 صفحة من أي تفاصيل عن حجم ما ستدرجه الشركة إجمالا أو أي التزامات من مستثمرين رئيسيين.
- كانت مصادر قد أشارت إلى أن الشركة قد تبيع بين 1 و2% في سوق الأسهم السعودية فيما قد يصبح أكبر إدراج في العالم.
- قالت النشرة إن طرح الأسهم سيبدأ في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.
- أطلقت أرامكو الطلقة الأولى في طرحها الأولي يوم الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني بعد سلسلة بدايات كاذبة.
- يسعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لجمع مليارات الدولارات لتنويع موارد اقتصاد المملكة المعتمد على النفط عن طريق الاستثمار في غير قطاع الطاقة.
مخاطر
- من بين المخاطر التي ذكرتها النشرة الصادرة في ساعة متأخرة أمس السبت إمكانية مواجهة هجمات إرهابية ودعاوى مكافحة احتكار،
- فضلا عن حق الحكومة السعودية في تحديد سقف إنتاج النفط وتكليف أرامكو بمشاريع خارج نشاطها الأساسي.
- أضافت النشرة أن أرامكو قد تغير سياسة توزيعات الأرباح دون إخطار مسبق لمساهمي الأقلية.
- كانت منشآت لأرامكو السعودية قد استهدفت في 14 سبتمبر أيلول بهجمات غير مسبوقة أوقفت مؤقتا تصدير 5 ملايين و700 ألف برميل يوميا من الإنتاج، بما يتجاوز 5% من المعروض النفطي العالمي.
فترة حظر
- قالت النشرة إن الحكومة ستخضع لـ "فترة حظر نظامية" تمنعها من بيع أي سهم لستة أشهر بعد الإدراج، إضافة إلى فترة حظر تعاقدية تستمر 12 شهرا.
- لن يكون بوسع أرامكو إدراج أسهم إضافية لفترة ستة أشهر بعد بدء التداول، ولا إصدار أسهم إضافية لاثني عشر شهرا.
- يبدأ الطرح للمستثمرين من المؤسسات في 17 نوفمبر تشرين الثاني وينتهي في الرابع من ديسمبر كانون الأول، في حين سيكون بوسع المستثمرين الأفراد الاكتتاب في الأسهم من 17 نوفمبر تشرين الثاني إلى 28 منه، حسبما ذكرته النشرة.
- تجري أرامكو محادثات مع صناديق ثروة سيادية خليجية وآسيوية ومع سعوديين أثرياء لاستقطاب مستثمرين كبار للطرح الأولي، لكن مستثمرا رئيسيا لم يبرم اتفاقا رسميا حتى الآن.
- كان رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي – الصندوق السيادي لموسكو – قال يوم الخميس إن صندوق الاستثمار الروسي الصيني يعمل على جذب مستثمرين صينيين إلى طرح أرامكو.
- وأبلغ مصرفيون الحكومة السعودية أنه من المرجح أن يقدر المستثمرون قيمة الشركة بنحو 1.5 تريليون دولار، أي دون التريليوني دولار التي ذكرها الأمير محمد عندما طرح فكرة الإدراج للمرة الأولى قبل حوالي أربع سنوات.
- كانت الآمال تتجه بادئ الأمر صوب طرح أولي لنسبة خمسة بالمئة في البورصات المحلية والأجنبية لكنها تحطمت العام الماضي عندما أُوقفت العملية وسط سجال بشأن مكان إدراج أرامكو في الخارج.
- وقالت أرامكو إن موعد بدء العملية تأجل بسبب شروعها في الاستحواذ على 70% من صانع البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)
- توقع المحللون من بنوك تعمل على الإدراج المحلي نطاقا واسعا للتقييم يدور بين 1.2 و2.3 تريليون دولار.
- على أساس تقييم يبلغ تريليوني دولار، بوسع أرامكو جمع 40 مليار دولار، مما سيتجاوز الرقم القياسي البالغ 25 مليار دولار الذي جمعه عملاق التجارة الإلكترونية الصيني علي بابا في 2014.
- سيقترب ذلك من مثلي تقييم مايكروسوفت، الشركة المدرجة الأعلى قيمة في العالم حاليا، وسبعة أمثال تقييم إكسون موبيل، أكبر شركة نفط رئيسية مدرجة من حيث القيمة السوقية.
- قال دومينيك بوكور-إنغرام، مدير محافظ الأسواق الناشئة في فييرا كابيتال، "نظرا لحجمه والتداول الحر المرجح، ينبغي أن تكون
- أرامكو مستحقة للإدراج السريع على مؤشرات الأسواق الناشئة لكل من فوتسي وام.اس.سي.آي في غضون عشرة أيام من الطرح الأولي."