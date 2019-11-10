نشرة أرامكو تسلط الضوء على مخاطر ولا تفاصيل عن حجم الطرح

أشارت نشرة طرح شركة النفط السعودية "أرامكو" إلى عدد من المخاطر مثل احتمال وقوع هجمات إرهابية واعتماد قوانين جديدة وتبعات التغير المناخي التي قد تقلّل الطلب على النفط.

التفاصيل

ذكرت نشرة طرح أرامكو السعودية أن الشركة المملوكة للدولة ستبيع 0.5% من أسهمها إلى المستثمرين الأفراد وأن الحكومة ستخضع لفترة حظر على بيع مزيد من الأسهم لا تقل عن ستة أشهر بعد الطرح العام الأولي.

خلت نشرة الطرح الواقعة في أكثر من 600 صفحة من أي تفاصيل عن حجم ما ستدرجه الشركة إجمالا أو أي التزامات من مستثمرين رئيسيين.

كانت مصادر قد أشارت إلى أن الشركة قد تبيع بين 1 و2% في سوق الأسهم السعودية فيما قد يصبح أكبر إدراج في العالم.

قالت النشرة إن طرح الأسهم سيبدأ في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.

أطلقت أرامكو الطلقة الأولى في طرحها الأولي يوم الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني بعد سلسلة بدايات كاذبة.

يسعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لجمع مليارات الدولارات لتنويع موارد اقتصاد المملكة المعتمد على النفط عن طريق الاستثمار في غير قطاع الطاقة.

مخاطر

من بين المخاطر التي ذكرتها النشرة الصادرة في ساعة متأخرة أمس السبت إمكانية مواجهة هجمات إرهابية ودعاوى مكافحة احتكار،

فضلا عن حق الحكومة السعودية في تحديد سقف إنتاج النفط وتكليف أرامكو بمشاريع خارج نشاطها الأساسي.

أضافت النشرة أن أرامكو قد تغير سياسة توزيعات الأرباح دون إخطار مسبق لمساهمي الأقلية.

كانت منشآت لأرامكو السعودية قد استهدفت في 14 سبتمبر أيلول بهجمات غير مسبوقة أوقفت مؤقتا تصدير 5 ملايين و700 ألف برميل يوميا من الإنتاج، بما يتجاوز 5% من المعروض النفطي العالمي.

فترة حظر