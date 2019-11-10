قطر للبترول تعلن التشغيل الناجح لمصفاة بترول في مصر

أعلنت قطر للبترول اليوم الأحد عن التشغيل الناجح لمشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير في مسطرد، شمالي العاصمة المصرية القاهرة.

التفاصيل

تمتلك قطر للبترول نسبة تبلغ 38.1% في شركة التكرير العربية، التي تمتلك بدورها نسبة تبلغ 66.6% في الشركة المصرية للتكرير.

قال بيان صادر عن قطر للبترول في الدوحة إنه قد تم بنجاح تشغيل جميع وحدات المصفاة التي يتوقع أن تصل إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة قبل نهاية الربع الأول من عام 2020، وهو ما يقلل من اعتماد مصر على المنتجات البترولية المستوردة ويساهم في خلق فرص عمل للقوى العاملة المحلية ودعم قطاع الأعمال المساندة في هذه المنطقة الحيوية من جمهورية مصر العربية.

أكبر استثمار في أفريقيا

أوضح البيان أن التشغيل الناجح لهذه المصفاة يعزز الدور الدولي لقطر للبترول في مجال التكرير، من خلال هذا المشروع الحيوي الذي يعد أكبر استثمار لقطر للبترول في دولة عربية، وأكبر استثمار لها في قارة أفريقيا.

يساهم مشروع المصفاة بحسب البيان، في دعم خطط جمهورية مصر العربية الشقيقة لزيادة اعتمادها على الإنتاج المحلي للمنتجات البترولية وتقليص الاستيراد.

كانت قطر للبترول قد شاركت في هذا المشروع منذ عام 2012 حيث تم تنفيذه بتكلفة بلغت حوالي 4 مليار ات و400 مليون دولار أمريكي لمعالجة وتكرير حوالي 4 ملايين و700 ألف طن سنوياً من الرواسب النفطية الثقيلة لمصفاة نفط القاهرة المجاورة، وستنتج المصفاة بشكل أساسي مشتقات بترولية ذات مواصفات عالمية تشمل الديزل ووقود الطائرات للاستهلاك في مدينة القاهرة والمناطق المحيطة بها.

حصار