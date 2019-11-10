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اقتصاد|لبنان

جمعية مصارف لبنان: أموال المودعين محفوظة

متظاهرون أمام مصرف لبنان
متظاهرون أمام مصرف لبنان
10/11/2019

قال سليم صفير رئيس جمعية مصارف لبنان في مؤتمر صحفي يوم السبت إن "أموال المودعين محفوظة ولا داعي للهلع".

التفاصيل
  • تأتي تصريحات صفير في محاولة لتهدئة المخاوف المتعلقة بالقيود على بعض عمليات السحب.
  • يواجه لبنان بالفعل أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
  • تفاقمت الأزمة بسبب موجة احتجاجات ضد النخبة الحاكمة بدأت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول أدت لاستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر/ تشرين الأول.
  • تحاول البنوك منذ أن عاودت فتح أبوابها قبل أسبوع تفادي هروب رؤوس الأموال، بمنع معظم التحويلات النقدية إلى الخارج، وفرض قيود على السحب بالعملة الصعبة، رغم أن مصرف لبنان المركزي لم يعلن عن أي قيود رسمية على رؤوس الأموال.
  • جاء المؤتمر الصحفي لصفير بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون ووزيري المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ومسؤولين آخرين بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد.
شح العملة الأجنبية
  • على مدى الأيام القليلة الماضية قال مستوردو الوقود والقمح والأدوية إنهم يواجهون صعوبات في تأمين العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد.
  • لكن وزير الاقتصاد اللبناني منصور بطيش قال إن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أكد أن "اعتمادات النفط والدواء والطحين (الدقيق) مؤمنة".
  • قال صفير في المؤتمر الصحفي بعد الاجتماع "الطلب إلى حاكم مصرف لبنان، بالتعاون مع جمعية المصارف، وتيسير الحاجات اللازمة للمودعين ولا سيما منهم صغار المودعين، للمحافظة على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التسهيلات اللازمة لتأمين ديمومة عمل القطاعات الإنتاجية".
المصدر : رويترز
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