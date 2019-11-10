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اقتصاد|إيران

إيران تعلن اكتشاف حقل نفطي جديد يحوي 53 مليار برميل

الرئيس الإيراني حسن روحاني
الرئيس الإيراني حسن روحاني
10/11/2019

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اكتشاف بلاده حقلًا جديدًا للنفط يحوي نحو 53 مليار برميل من الخام، جنوبي البلاد.

التفاصيل
  • أوضح  الرئيس الإيراني في كلمة ألقاها بمحافظة يزد، اليوم الأحد، أن الحقل المكتشف يقع في محافظة خوزستان، الحدودية مع العراق.
  • يعني هذا الاكتشاف أن احتياطات النفط الإيرانية المؤكدة ستتعزز بمقدار الثلث، حيث تقول إيران إن لديها نحو 150 مليار برميل من احتياطيات الخام المؤكدة.
  • سترتفع احتياطات النفط الإيرانية بعد هذا الاكتشاف إلى أكثر من 200 مليار برميل، ما يضع طهران في المرتبة الثالثة خلف فنزويلا والسعودية، متقدمة على كندا التي تبلغ احتياطاتها النفطية أكثر من 170 مليار برميل.
عقوبات
  • يشار أن صناعة الطاقة في إيران تأثرت بشدة بفعل العقوبات الأمريكية، التي أعادت واشنطن فرضها عقب انسحابها من الاتفاق النووي الموقع مع القوى الغربية.
  • تسعى الولايات المتحدة، إلى تصفير صادرات الخام الإيرانية، فيما تعلن طهران عن زيادة في صادرات الخام إلى الخارج.
  • لا تعلن طهران عن حجم صادراتها من النفط الخام منذ أغسطس/ آب 2018، فيما بلغ آخر رقم أعلنته في يوليو/ تموز 2018، بحجم 2.12 مليون برميل يوميا.
  • حتى أكتوبر/ تشرين أول 2018، كانت إيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بعد السعودية والعراق بمتوسط 3  ملايين و850 ألف برميل يوميا، وتراجعت حاليا إلى المرتبة الخامسة بمتوسط مليونين و200 ألف برميل يوميا.
المصدر : الأناضول
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