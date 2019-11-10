إيران تعلن اكتشاف حقل نفطي جديد يحوي 53 مليار برميل

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اكتشاف بلاده حقلًا جديدًا للنفط يحوي نحو 53 مليار برميل من الخام، جنوبي البلاد.

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أوضح الرئيس الإيراني في كلمة ألقاها بمحافظة يزد، اليوم الأحد، أن الحقل المكتشف يقع في محافظة خوزستان، الحدودية مع العراق.

يعني هذا الاكتشاف أن احتياطات النفط الإيرانية المؤكدة ستتعزز بمقدار الثلث، حيث تقول إيران إن لديها نحو 150 مليار برميل من احتياطيات الخام المؤكدة.

سترتفع احتياطات النفط الإيرانية بعد هذا الاكتشاف إلى أكثر من 200 مليار برميل، ما يضع طهران في المرتبة الثالثة خلف فنزويلا والسعودية، متقدمة على كندا التي تبلغ احتياطاتها النفطية أكثر من 170 مليار برميل.

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