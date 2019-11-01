"قطر للاستثمار" يشتري فندق سانت ريجيس نيويورك بـ 310 ملايين دولار

قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية، الجمعة، إن مجموعة فنادق ماريوت العالمية باعت فندق سانت ريجيس نيويورك لجهاز قطر للاستثمار في صفقة بلغت قيمتها 310 ملايين دولار.

التفاصيل

يتمتع فندق سانت ريجيس نيويورك بتاريخ عريق، حيث افتتح في العام 1904.

يتألف المبنى من 18 طابقا، ويضم أكثر من 200 غرفة فندقية.

تتراوح أسعار الإقامة بالفندق ما بين 779 دولارا للغرفة في الليلة إلى أكثر من 4000 دولار للجناح، وفقا للموقع الإلكتروني لمجموعة ماريوت.

اشترت ماريوت فندق سانت ريجيس نيويورك عام 2016 ضمن صفقة اشترت فيها فنادق ومنتجعات ستاروود عام 2016، في صفقة بلغت قيمتها 13.6 مليار دولار أعادت تشكيل صناعة الضيافة العالمية.

تعزز هذه الصفقة من جهود جهاز قطر للاستثمار لتوسيع محفظته الاستثمارية حول العالم.

يسعى الجهاز لزيادة استثماراته في الولايات المتحدة، والتي تشمل شراء عقارات في نيويورك.

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