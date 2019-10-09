سنغافورة تتصدر "التنافسية العالمية" متفوقة على أمريكا

تخطت سنغافورة، الولايات المتحدة في تقرير التنافسية العالمي 2019 الصادر، اليوم الأربعاء، عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وجاءت سنغافورة ثانيا العام الماضي، خلف الولايات المتحدة في التقرير الذي يرصد أكثر من 100 مؤشر اقتصادي وتعليمي وتكنولوجي، موزعة على 12 بندا.

ويتألف التقرير الذي يرصد المحركات الإنتاجية والنمو الاقتصادي طويل الأجل، من 141 اقتصادا حول العالم ويقيس المؤشرات من صفر إلى 100، إذ يعني الاقتراب من الرقم الأخير، أن الاقتصاد هو الأقرب للمثالية.

ملامح التقرير

حصلت سنغافورة على العلامة 84.4% صعودا من 83.5% في تقرير 2018، بينما جاءت الولايات المتحدة ثانيا بـ83.7% مقارنة مع 85.6% في تقرير 2018.

صعدت هونغ كونغ أربع مراتب في تقرير العام الجاري، وجاءت ثالثا بعلامة 83.1%، تلتها رابعا هولندا التي صعدت مرتبتين وحصلت على علامة 82.4%.

أشار التقرير إلى أن أغلب الاقتصاديات العالمية شهدت تباطؤا في الإنتاجية وكذلك تراجعات حادة في بعض الاقتصاديات، بسبب الآفاق السلبية على توقعات النمو.

البنود الـ 12 الرئيسية في التقرير هي: المؤسسات، والبنية التحتية، واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستقرار الاقتصاد الكلي، والصحة، والمهارات، وسوق المنتجات، وسوق العمل، والنظام المالي، وحجم السوق، وديناميكية الأعمال، والقدرة على الابتكار.

من اقتصاديات مجموعة العشرين التي جاءت ضمن المراكز العشرة الأولى: الولايات المتحدة (المرتبة الثانية) واليابان (المرتبة السادسة) وألمانيا (المرتبة السابعة) والمملكة المتحدة (المرتبة التاسعة) بينما تحتل الأرجنتين المرتبة الأدنى بين دول مجموعة العشرين (المرتبة 83، إذ تراجعت مرتبتين).

تذيلت دولة تشاد ترتيب دول العالم في التقرير، وجاءت في المرتبة 141 وحصلت على 35.1 %، تلتها اليمن في المرتبة قبل الأخيرة بـ 35.5 %.

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