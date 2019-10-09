إيران تعلن اكتشاف حقل غاز يكفي طهران 16 عاما

أكد مدير الاستكشافات بشركة النفط الوطنية الإيرانية صالح هندي، اليوم الأربعاء، اكتشاف حقل غازي بري ضخم في جنوب البلاد.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن المسؤول صالح هندي القول إن "اكتشاف الحقل جاء نتيجة عمليات تنقيب متواصلة استمرت لأكثر من سنة".

ومن المقرر أن تعلن شركة النفط الوطنية لاحقًا تفاصيل الكشف، الذي ذكرت وكالة "فارس" أن حجمه يعادل استهلاك 16 عامًا للعاصمة طهران ذات الـ 15 مليون نسمة.

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