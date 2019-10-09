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اقتصاد|إيران

إيران تعلن اكتشاف حقل غاز يكفي طهران 16 عاما

عمال إيرانيون في وحدة من حقل بارس الجنوبي للغاز
عمال إيرانيون في وحدة من حقل بارس الجنوبي للغاز
9/10/2019

أكد مدير الاستكشافات بشركة النفط الوطنية الإيرانية صالح هندي، اليوم الأربعاء، اكتشاف حقل غازي بري ضخم في جنوب البلاد.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن المسؤول صالح هندي القول إن "اكتشاف الحقل جاء نتيجة عمليات تنقيب متواصلة استمرت لأكثر من سنة".

ومن المقرر أن تعلن شركة النفط الوطنية لاحقًا تفاصيل الكشف، الذي ذكرت وكالة "فارس" أن حجمه يعادل استهلاك 16 عامًا للعاصمة طهران ذات الـ 15 مليون نسمة.

انسحابات
  • كان وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، قد أعلن مؤخرًا أن شركة "بتروبارس" الحكومية ستطور، وبنسبة 100%، المرحلة الـ 11 من حقل بارس الجنوبي الغازي المشترك مع قطر، والواقع بالخليج.
  • كانت شركة توتال الفرنسية قد انسحبت من المشروع بسبب إعادة الولايات المتحدة الأمريكية فرض العقوبات على إيران.
  • أمس الثلاثاء، أعلن وزير النفط الإيراني أن الصين انسحبت من مشروع تطوير المرحلة الـ 11 من مشروع حقول "بارس" الجنوبي للنفط بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
  • وقال الوزير إن الصينيين خرجوا من المشروع من دون توتر لأنهم غير قادرين على العمل في ظل العقوبات.
  • وزير النفط الإيراني أضاف أن شركة النفط الحكومية الصينية انسحبت من صفقة بقيمة 5 مليارات دولار لتطوير جزء من حقل الغاز الطبيعي الضخم في إيران.
  • وكان الوزير قد أعلن أن شركة "بتروبارس" الإيرانية ستواصل أعمال تطوير الحقل بمفردها.
  • جاءت خطوة الشركة الصينية في ظل استمرار فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع سنة 2015.
المصدر : وكالات
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