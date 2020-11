"إقراض متهور".. هل تعمد صندوق النقد إغراق مصر في الديون؟

اتهمت مؤسسة مالية بريطانية، صندوق النقد الدولي أنه تعمد إقراض دول ذات مستويات دين مرتفعة، وإغراقها في الديون بما في ذلك مصر، واتهمته "بالإقراض المتهور" لهذه الدول.

وتستهدف مؤسسة Jubilee Debt Campaign إجراء أبحاث الديون العالمية، كما تطلق الحملات لإسقاط ديون الدول النامية في محاولة للتخفيف من حدة الفقر بها.

