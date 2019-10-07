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اقتصاد

"فيتش" تخفّض التصنيف الائتماني لـ"أرامكو" السعودية

الهجمات أوقفت نحو نصف إنتاج السعودية من النفط
الهجمات أوقفت نحو نصف إنتاج السعودية من النفط
7/10/2019

قالت وكالة "فيتش"، الإثنين، إنها خفضت التصنيف الائتماني لشركة "أرامكو" السعودية إلى (A) من (A+).

وفي نهاية الشهر الماضي، خفضت فيتش تصنيف السعودية إلى "A" من "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

التفاصيل
  • جاء خفض التصنيف السيادي في أعقاب الهجوم بطائرات من دون طيار وصواريخ على البنية التحتية المحلية لشركة أرامكو السعودية في 14 من سبتمبر/ أيلول الماضي، ما أدى إلى توقف قصير لأكثر من نصف إنتاج الشركة من النفط.
  • أضافت فيتش في بيان أصدرته، الإثنين، أن خفض التصنيف أخذ في الاعتبار التوترات الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة، وكذلك استمرار عجز الموازنة في البلاد من بين عوامل أخرى.
  • كانت السعودية فقدت نحو 5.7 مليون برميل يوميا من الإنتاج، بفعل الهجوم، الذي تبنته جماعة الحوثي، لكن الرياض وواشنطن تتهمان إيران وهو ما نفته طهران.
  • قدرت فيتش أن الهجوم "سيكون له تأثير محدود جدا على الأداء التشغيلي والمالي لشركة أرامكو السعودية في 2019".

وكانت وزارة المالية السعودية، قد شككت في إعلان فيتش خفض التصنيف الائتماني للمملكة، مشيرة إلى أن ما تضمنه تقرير الوكالة آنذاك لا يعكس دلالات استجابة المملكة السريعة للتعامل مع هجمات أرامكو.

وحسب بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بلغ متوسط إنتاج السعودية النفطي في أغسطس/ آب 2019، نحو 9.8 مليون برميل يوميا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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