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اقتصاد|روسيا

مقترح روسي بإنشاء منظمة للحبوب على غرار أوبك

6/10/2019

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن نائب رئيس الوزراء الروسي المسؤول عن الزراعة اقترح إنشاء منظمة للحبوب على غرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

التفاصيل 
  • تعد روسيا أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم، وواحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، ولكنها ليست عضوا في أوبك.
  • دأب نائب رئيس الوزراء أليكسي جوردييف، وهو أحد المسؤولين المخضرمين في القطاع الزراعي الروسي، على الدعوة لإنشاء "أوبك الحبوب" في السنوات السابقة. وكان وزيرا للزراعة لمدة عشر سنوات حتى عام 2009.
  • تمثل تصريحات جوردييف يوم السبت المرة الأولى التي يعود فيها إلى الفكرة بشكل علني منذ عودته إلى الحكومة في عام 2018.
  • نقلت إنترفاكس عن جوردييف قوله للصحفيين بعد اجتماع مع وزيرة الزراعة الألمانية إن "أوبك الحبوب" ستهدف إلى ضمان الاستقرار في سوق الحبوب وتنسيق سياسة الأسعار وحل مشكلات الجوع في العالم وقد تشمل روسيا، والاتحاد الأوربي، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والأرجنتين، وغيرهم.
المصدر : رويترز
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