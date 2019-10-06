مقترح روسي بإنشاء منظمة للحبوب على غرار أوبك

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن نائب رئيس الوزراء الروسي المسؤول عن الزراعة اقترح إنشاء منظمة للحبوب على غرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

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