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اقتصاد|إيران

إيران: الصين انسحبت من مشروع تطوير حقل غاز بقيمة 5 مليارات دولار

مصفاة لتكرير الغاز من حقل بارس الجنوبي
مصفاة لتكرير الغاز من حقل بارس الجنوبي
6/10/2019

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إن شركة البترول الوطنية الصينية انسحبت من تطوير المرحلة 11 من حقل الغاز العملاق بارس الجنوبي.

التفاصيل
  • زنغنه قال إن شركة "بتروبارس" الإيرانية ستتولى بمفردها تطوير الحقل، الذي تشترك فيه مع قطر.
  • لدى سؤاله عمّا إذا كانت شركة البترول الوطنية الصينية تخلفت عن المشروع، ردّ زنغنة "نعم، لقد فعلت".
  • الوزير الإيراني قال إن "بتروبارس" لم تتول المشروع من البداية لأننا "كنا نريد استقطاب الاستثمار الأجنبي لهذا المشروع".
  • زنغنه أضاف أنه كما من المفترض أن تستفيد الشركة الإيرانية من "خبرات هاتين الشركتين الأجنبيتين".
  • الوزير أوضح أن تطوير منصة للضغط المعزز سيتوقف على المحادثات بين مجموعة "مابنا" الإيرانية وشركات أخرى.
  • "بتروبارس" وقعت في سبتمبر/ أيلول الماضي صفقة بقيمة 440 مليون دولار مع "شركة نفط وغاز بارس" التابعة للدولة لتطوير حقل غاز "بلال" الواقع في مياه الخليج.
الصفقة
  • في يوليو/ تموز 2017، وقعت إيران اتفاقا مع كونسورتيوم دولي بقيادة شركة توتال الفرنسية ويضم "سي إن بي سي" الصينية و" بترو بارس" الإيرانية لتطوير المرحلة 11 من حقل بارس للغاز الطبيعي، في صفقة بقيمة 4.8 مليار دولار.
  • تم التوصل للصفقة بعد إبرام الاتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى عام 2015.
  • المشروع كان يتضمن إنشاء 20 بئرا ومنصتين، مما سيضيف ملياري متر مكعب من الغاز إلى الطاقة الإنتاجية للحقل يوميا.
  • شركة توتال انسحبت من المشروع بعد ثلاثة أشهر عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو/ أيار الماضي، وإعادة فرض عقوبات على قطاع النفط وغيره من القطاعات الحيوية لإيران.
  • في أواخر العام الماضي، قالت تقارير إن الشركة الصينية علقت الاستثمار في الحقل نتيجة للعقوبات الأمريكية.
  • تملك إيران ثاني أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم لكنها ليست مصدرا كبيرا له بسبب العقوبات الدولية التي فرضت عليها لعقود.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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