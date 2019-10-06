إيران: الصين انسحبت من مشروع تطوير حقل غاز بقيمة 5 مليارات دولار

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إن شركة البترول الوطنية الصينية انسحبت من تطوير المرحلة 11 من حقل الغاز العملاق بارس الجنوبي.

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زنغنه قال إن شركة "بتروبارس" الإيرانية ستتولى بمفردها تطوير الحقل، الذي تشترك فيه مع قطر.

لدى سؤاله عمّا إذا كانت شركة البترول الوطنية الصينية تخلفت عن المشروع، ردّ زنغنة "نعم، لقد فعلت".

الوزير الإيراني قال إن "بتروبارس" لم تتول المشروع من البداية لأننا "كنا نريد استقطاب الاستثمار الأجنبي لهذا المشروع".

زنغنه أضاف أنه كما من المفترض أن تستفيد الشركة الإيرانية من "خبرات هاتين الشركتين الأجنبيتين".

الوزير أوضح أن تطوير منصة للضغط المعزز سيتوقف على المحادثات بين مجموعة "مابنا" الإيرانية وشركات أخرى.

"بتروبارس" وقعت في سبتمبر/ أيلول الماضي صفقة بقيمة 440 مليون دولار مع "شركة نفط وغاز بارس" التابعة للدولة لتطوير حقل غاز "بلال" الواقع في مياه الخليج.

الصفقة