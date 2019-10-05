تركيا تستهدف خفض التضخم لأقل من 5%

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أمله في تخفيض نسبة التضخم لأقل من 5%، والبطالة إلى دون 10%، في المرحلة النهائية للبرنامج الاقتصادي للفترة 2020 – 2022.

جاء ذلك في كلمة خلال النسخة الـ 29 لاجتماع التشاور والتقييم لحزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة، اليوم السبت.

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