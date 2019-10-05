تركيا تستهدف خفض التضخم لأقل من 5%

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أمله في تخفيض نسبة التضخم لأقل من 5%، والبطالة إلى دون 10%، في المرحلة النهائية للبرنامج الاقتصادي للفترة 2020 – 2022.
جاء ذلك في كلمة خلال النسخة الـ 29 لاجتماع التشاور والتقييم لحزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة، اليوم السبت.
التفاصيل
- قال أردوغان: سنخفض التضخم لأقل من 5% والبطالة إلى دون 10%، في نهاية البرنامج الاقتصادي الجديد للفترة 2020 – 2022، التي أعلنا عنها في الأيام الماضية.
- أشار أردوغان إلى أن بلاده تهدف لرفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5% وأكثر من ذلك، في السنوات المقبلة.
- أكد أردوغان عزم إدارته على الاستخدام الفعال للموارد، واتباع أسلوب موازنة مبنية على أساس التوفير.
- الرئيس التركي أشار إلى انخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات معقولة عبر التدخلات المناسبة والصحيحة من قبل البنك المركزي، مضيفا: سوف تنخفض أكثر.
- أردوغان دعا المواطنين لاستثمار مدخراتهم في منتجات مالية قائمة على الليرة التركية بدلاً من العملات الأجنبية.
- أعلنت هيئة الإحصاء التركية في بيانات رسمية الخميس الماضي انخفاض معدل أسعار المستهلك (التضخم) إلى خانة الآحاد على المستوى السنوي خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، ليبلغ 9.26%.
- عاد معدل التضخم السنوي في تركيا إلى خانة الآحاد مجددا، للمرة الأولى منذ يوليو/ تموز 2017، وفق بيانات هيئة الإحصاء التركية.