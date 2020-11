هل تقترض مصر من جديد لسداد القروض القديمة؟

بعد نفي القاهرة سعيها للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، بدأت تصدر تصريحات رسمية تؤكد السعي للحصول على قرض جديد.

وكانت مصر قد حصلت على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، وينتهي الاتفاق الخاص به الشهر المقبل.

Egypt hopes to secure new @imf agreement by March, says finance minister | https://t.co/mvWWSghGSX | #egypt #economicreform #emergingmarkets pic.twitter.com/2qjAQC8lyT

— euromoney.com (@euromoney) October 25, 2019