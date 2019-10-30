السعودية تقترض 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع عامة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للبلاد)، الأربعاء، توقيع اتفاقية قرض مجمع بقيمة 10 مليارات دولار.
وفي مارس/اذار الماضي، أعلنت شركة أرامكو (أكبر شركة نفط في العالم)، استحواذها على 70 % من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بقيمة 69.1 مليار دولار.
و"سابك"، هي أكبر شركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط والرابعة عالميا، مملوكة (قبل الصفقة) من صندوق الاستثمارات العامة، بنسبة 70%.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، بالوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014.
وتسعى السعودية لزيادة إيراداتها غير النفطية، عبر خططها لأن يصبح صندوق الاستثمارات العامة أكبر صندوق سيادي في العالم، بقيمة 2.5 تريليون دولار، لمساعدتها في تنويع اقتصادها لمواجهة تراجعات النفط.