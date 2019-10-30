البث الحي
اقتصاد|السعودية

السعودية تقترض 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع عامة

الملك سلمان بن عبد العزيز (يسار) ونجله ولي العهد محمد بن سلمان
الملك سلمان بن عبد العزيز (يسار) ونجله ولي العهد محمد بن سلمان
30/10/2019

أعلن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للبلاد)، الأربعاء، توقيع اتفاقية قرض مجمع بقيمة 10 مليارات دولار.

التفاصيل
  • ذكر الصندوق في بيان، أنه سيقوم باستخدام قيمة القرض لتمويل مشاريع عامة وتسريع تنفيذ برنامجه الاستثماري.
  • أضاف أنه سيتم دفع القرض المجمع، بعد اكتمال صفقة بيع حصة الصندوق في "سابك" لصالح شركة أرامكو السعودية.
  • حسب البيان، فالقرض ممنوح من 10 بنوك عالمية تشمل بنك أوف أمريكا كوربوريشن وبي إن بي باربيا، وسيتي غروب، وكريديت أغريكول، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وميزوهو بنك، وإم يو إف جي، وستاندرد تشارترد، وسوميتومو ميتسوي.
  • كان الصندوق قد حصل على أول قرض له بقيمة 11 مليار دولار في سبتمبر/أيلول 2018.
  • تعليقا على القرض، قال ياسر الرميان محافظ الصندوق: "من المتوقع أن توفر الصفقة المتفق عليها لبيع حصة الصندوق في شركة سابك، نسبة كبيرة من رأس المال اللازم لتنفيذ برنامج الصندوق".

وفي مارس/اذار الماضي، أعلنت شركة أرامكو (أكبر شركة نفط في العالم)، استحواذها على 70 % من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بقيمة 69.1 مليار دولار.

و"سابك"، هي أكبر شركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط والرابعة عالميا، مملوكة (قبل الصفقة) من صندوق الاستثمارات العامة، بنسبة 70%.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، بالوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014.

وتسعى السعودية لزيادة إيراداتها غير النفطية، عبر خططها لأن يصبح صندوق الاستثمارات العامة أكبر صندوق سيادي في العالم، بقيمة 2.5 تريليون دولار، لمساعدتها في تنويع اقتصادها لمواجهة تراجعات النفط.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من اقتصاد

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ماذا يعني قرار رفع أسعار الفائدة في تركيا؟ وكيف تفاعلت الأسواق مع القرار؟

الليرة سجلت أضعف أداء خلال العام الجاري أمام العملات الأجنبية (غيتي - أرشيفية)

صندوق النقد الدولي يراجع برنامج إصلاحات مصر تمهيدا لقرض جديد

البنك المركزي المصري (موافع التواصل)

وزير تركي يعلن إطلاق قمرين صناعيين خلال أشهر

وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره اسماعيل أوغلو (الأناضول)
الأكثر قراءة

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)

صبغة شعر رودي جولياني محامي ترمب تثير ضجة (فيديو)

(الجزيرة)