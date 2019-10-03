نمو القطاع الخاص في الإمارات يهبط إلى أدنى مستوى منذ 9 سنوات

كشف مؤشر مديري المشتريات، الخميس، انخفاض نمو القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات خلال شهر سبتمبر إلى أدنى مستوى له منذ تسع سنوات.

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سجل مؤشر مديري المشتريات (بي إم آي)، الذي يغطي قطاع الصناعة والخدمات، انخفاضا من 51.6 نقطة خلال شهر أغسطس/آب إلى 51.1 نقطة خلال شهر سبتمبر/أيلول.

رغم أن القطاع غير النفطي مازال في منطقة النمو فإن أرقام المؤشر تسجل أضعف معدلات النمو التي تشهدها الإمارات منذ شهر مايو/أيار 2010.

يظهر المؤشر انخفاضا قياسيا في الطلبيات، حيث سجلت الطلبيات الجديدة أضعف أداء لها منذ بدء المسح قبل أكثر من 10 سنوات، مما يعكس ضعف الطلب في الاقتصاد غير النفطي في البلاد.

اقترب الإنتاج من أدنى مستوى له خلال ست سنوات، رغم ارتفاعه عن الشهر السابق.

قال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في شركة "آي إتش إس ماركت" البريطانية، والذي أعد التقرير: "الشركات أبلغت عن وجود المزيد من الضغوط التنافسية، بينما شهدت تباطؤا في حركة العملاء رغم استمرار خفض الأسعار".

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