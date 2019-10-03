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اقتصاد|مصر

مصر تخفض أسعار البنزين بعد مظاهرات مطالبة برحيل السيسي

مصر خفضت الأسعار المحلية للوقود
مصر خفضت الأسعار المحلية للوقود
3/10/2019

قالت وزارة البترول المصرية في بيان، الخميس، إن مصر خفضت الأسعار المحلية للوقود، وذلك عقب مظاهرات مطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

التفاصيل
  • انخفض سعر البنزين 95 أوكتين إلى 8 جنيهات و75 قرشا (0.5381 دولار) للتر من تسعة جنيهات.
  • انخفض سعر البنزين 92 أوكتين إلى 7 جنيهات و75 قرشا للتر من ثمانية جنيهات.
  • تراجع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 6 جنيهات و50 قرشا للتر، من 6 جنيه و75 قرشا.
  • سعر بيع السولار في السوق المحلية يبقى بدون تغيير.
  • انخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بمقدار 250 جنيها إلى 4250 جنيها.
  • خفضت مصر أيضا سعر الغاز المحلي لمصانع الأسمنت والسيراميك والصناعات المعدنية.
  • وزارة البترول المصرية قالت إن "الخطوة تأتي انطلاقًا من التزام بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم".
  • الوزارة: "تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة".
خلفيات
  • خرجت مظاهرات في مصر قبل أيام مطالبة برحيل السيسي في استجابة لدعوات أطلقها رجل الأعمال والممثل المصري محمد علي إثر اتهامات بالفساد وجهها للسيسي وقيادات بالجيش المصري.
  • شهدت أسعار الوقود ارتفاعات قياسية لخمس مرات منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/ تموز 2013 الذي قاده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي.
  • كان آخر ارتفاع لأسعار المحروقات في يوليو/تموز الماضي.
  • انتهجت الحكومة المصرية سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته في أواخر 2016.
  • تضمن البرنامج الذي انتهى في يونيو/حزيران الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه وزيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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