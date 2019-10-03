مصر تخفض أسعار البنزين بعد مظاهرات مطالبة برحيل السيسي

قالت وزارة البترول المصرية في بيان، الخميس، إن مصر خفضت الأسعار المحلية للوقود، وذلك عقب مظاهرات مطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

التفاصيل

انخفض سعر البنزين 95 أوكتين إلى 8 جنيهات و75 قرشا (0.5381 دولار) للتر من تسعة جنيهات.

انخفض سعر البنزين 92 أوكتين إلى 7 جنيهات و75 قرشا للتر من ثمانية جنيهات.

تراجع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 6 جنيهات و50 قرشا للتر، من 6 جنيه و75 قرشا.

سعر بيع السولار في السوق المحلية يبقى بدون تغيير.

انخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بمقدار 250 جنيها إلى 4250 جنيها.

خفضت مصر أيضا سعر الغاز المحلي لمصانع الأسمنت والسيراميك والصناعات المعدنية.

وزارة البترول المصرية قالت إن "الخطوة تأتي انطلاقًا من التزام بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم".

الوزارة: "تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة".

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