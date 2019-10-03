الكويت: اتفاق مع العراق لإنتاج النفط والمباحثات مستمرة مع السعودية

قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل إن بلاده وقعت اتفاقا مع العراق لدراسة إنتاج النفط عبر الحدود، مشيرا إلى أن المباحثات مستمرة مع السعودية بشأن الإنتاج في المنطقة المقسومة بينهما.

التفاصيل

وكالة الأنباء الكويتية نقلت عن وزير النفط خالد الفاضل قوله إن الكويت وقعت اتفاقا مع العراق واختارت شركة استشارية لدراسة إمكانية إنتاج النفط من حقول عبر الحدود.

الوزير أوضح أن المناقشات مستمرة مع الجانب السعودي بشأن الإنتاج من المنطقة المقسومة (المحايدة) بين البلدين.

الفاضل أعرب عن تفاؤله بأن يستأنف الإنتاج من المنطقة.

الخلافات بين الرياض والكويت

الخلافات بين الرياض والكويت بشأن حقلي الخفجي والوفرة في المنطقة المحايدة، التي تعود إلى اتفاقات أُبرمت في عشرينيات القرن الماضي، كانت سببا في اختصار زيارة قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت في سبتمبر/ أيلول 2018.

تم اختصار الزيارة، التي كان مقررا أن تبحث استئناف إنتاج النفط من المنطقة، إلى بضع ساعات في ليلة الثلاثين من سبتمبر/ أيلول بالمقارنة مع يومين وفق ما كان مقررا لها في الأصل.

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الوطنية الكويتية نزار العدساني إنه "للأسف زيارة ولي العهد السعودي الأخيرة للكويت لم تكن جيدة".

المسؤول الكويتي قال إن الظروف السياسية لا تساعد في حل مشكلة حقلي الخفجي والوفرة ولا يرى حلاً لها.

العدساني أوضح أن الاتفاقات الخاصة بالحقلين كانت جاهزة للتوقيع، لكن الموضوع تطور من قضية فنية إلى قضية سياسية ولم تعد متعلقة بوزير النفط.