مصادر: أرامكو تستهدف إطلاق طرحها العام الأولي في 3 نوفمبر

قالت مصادر إن أرامكو السعودية تستهدف إطلاق طرحها العام الأولي في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد إرجاء الموعد في وقت سابق من الشهر الجاري لإتاحة وقت للمستشارين لتأمين مستثمرين رئيسيين.

يعد الاكتتاب العام لأرامكو جزءا من خطة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "لتنويع مصادر اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط"، وتخطط الشركة لطرح 5 % من أسهمها في الاكتتاب العام.

المستثمرون لا يعلمون

قال فاروق بستكي العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الكويتية "صندوق الثروة السيادي" اليوم الثلاثاء إن أرامكو لم تخاطب الهيئة للاستثمار في طرحها العام الأولي.

وصرح بستكي للصحفيين على هامش مؤتمر استثماري في الرياض بأن المؤسسة العامة للاستثمار لم تتلق أي اتصالات من أرامكو أو مستشاريها بشأن الطرح العام الأولي، مضيفا أنها ستدرس الطرح العام مثل سائر الاستثمارات.

قالت المصادر أيضا إن أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو، لم يكن حاضرا في مؤتمر الرياض نظرا لاجتماعه مع مستثمرين في الخارج قبيل الطرح العام.

ذكرت أرامكو، الثلاثاء، أنها لا تعلق على الشائعات أو التكهنات مضيفة أن الشركة مستمرة في التواصل مع المساهمين بشأن أنشطة التحضير للطرح العام الأولي.

وقالت الشركة إنها مستعدة، وإن التوقيت سيكون مرهونا بأوضاع السوق وسيتحدد وفقا لاختيار المساهمين.

الطرح في ديسمبر/ كانون الأول

قالت قناة العربية المملوكة للسعودية في نبأ عاجل نقلا عن مصادر اليوم الثلاثاء إن اكتتاب المستثمرين في الطرح العام الأولي لأرامكو سيبدأ في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول.

وأضافت العربية أن الشركة العملاقة ستعلن عن سعر الطرح في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، وذكرت أن التداول على الشركة في بورصة الرياض سيبدأ في 11 ديسمبر/ كانون الأول.

جولة لحشد المستثمرين

تأتي هذه الأنباء في وقت يزور فيه عدد من مسؤولي شركة أرامكو الولايات المتحدة الأمريكية لمحاولة كسب تأييد المستثمرين قبل الطرح العام الأولي المتوقع للشركة.

وتقول فايننشال تايمز إن المهمة تبدو صعبة أمام أرامكو حيث تهدد المشاكل التي تحيط الطرح العام الأولي بعدم إقبال المستثمرين.

يقدر ولي العهد السعودي الشركة بقيمة متفائلة هي: تريليونان من الدولارات، لكن مستثمرين أجانب يتشككون مقدرين القيمة بـ 1.2 ترليون فقط.

يبدي المستثمرون أيضا عدم رضائهم عن تدخل الدولة في استراتيجية عمل أرامكو، إذ إن لدى الشركة سيطرة محدودة، أو غير موجودة على سياسة الإنتاج، وإدارة التخزين، وعلاقة الشركة بدول منظمة أوبك لمصدري النفط.

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