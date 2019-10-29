"سيكو".. تصدير أول هاتف محمول مصري إلى دول أوربية

قالت شركة مصرية إنها ستبدأ في تصدير أول هاتف محمول مصري إلى ألمانيا في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، على أن تعقبها دول أوربية أخرى.

جاء ذلك وفقا لما ذكره محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعات السيليكون (سيكو مصر) خلال مقابلة مع رويترز.

أبرز تصريحات محمد سالم خلال المقابلة

اتفاقيات متعددة للتصدير

سيكو مصر وقعت في أكتوبر /تشرين الأول الجاري اتفاقية مع وكيل حصري قوي في بعض الدول الأوربية للتصدير.

سنبدأ التصدير إلى ألمانيا وهولندا والنمسا وبعدها السويد والنرويج وفنلندا بالعلامة التجارية سيكو.

البداية ستكون بألمانيا في نوفمبر/تشرين الأول بإذن الله بهاتف سيكو إنفينتي ماكس، بجانب وجودنا في السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان.

بدأنا التصدير إلى ساحل العاج هذا الأسبوع.

التصدير يمثل نحو 25 % من الإنتاج.

نستهدف تصدير أكثر من 50 % من الإنتاج نهاية 2020 عندما نصدر للدول الأوربية التي نستهدفها.

الشركة وقعت اتفاقيات مع ثلاث شركات صينية لتصنيع هواتف لها للتصدير إلى أفريقيا وللطرح بالسوق المصرية.

بدأنا التصنيع لها منذ شهر وأول تلك المنتجات ستُوزع داخل السوق المصري الأسبوع المقبل.

المصنع الأول في أفريقيا

نسبة التصنيع المحلي حاليا تبلغ 34-48 % من الهاتف وفقا للمنتج.

نحن أول مصنع في أفريقيا نصنع الهاتف محليا ولا نقوم بتجميعه فقط.

سنبدأ في عام 2020 زيادة نسبة المكون المحلي من خلال بعض الأجزاء البلاستيكية بالهواتف لنصل إلى نحو 60-61 % تصنيع محلي خلال الربع الثاني من العام المقبل.

حصة سيكو السوقية تبلغ من 3.5 إلى 4% حاليا وبنهاية 2020 لن تقل عن 7% بالمئة.

تكبدنا خسائر في 2018 لكننا سنوقفها هذا العام وسنتحول للربحية في عام 2020.

رأسمالنا المدفوع يبلغ 200 مليون جنيه حاليا ولدينا زيادة جديدة بداية 2020 واستثماراتنا تبلغ نحو 450 مليون جنيه وستتجاوز 500 مليون خلال 2020.

هاتف سيكو إنفينتي ماكس (مواقع إلكترونية)

منتجات جديدة

سننتقل من تصنيع الهاتف والتابلت (الكمبيوتر اللوحي) فقط إلى تصنيع منتجات أخرى إلكترونية مثل التلفزيونات والريسيفر (أجهزة استقبال بث الأقمار الصناعية) وعدادات الكهرباء وماكينات الدفع الإلكتروني.

سنبدأ بالريسيفر في الربع الأول من عام 2020، ثم عدادات الكهرباء والتلفزيون خلال عام 2020 بإضافة خطوط إنتاج جديدة.

سنستثمر ما يتراوح بين 50 و75 مليون جنيه في المنتجات الجديدة بتمويل ذاتي.

سيكو مصر