تقرير سويسري يكشف أن 75% من المصريين فقراء

كشف تقرير الثروة العالمي السنوي لعام 2019 الصادرعن مركز "كريدي سويس" السويسري للبحوث، أن نسبة الفقراء في مصر وصلت إلى 75% وفقا للمعايير العالمية.

ثروات المصريين حسب التقرير

ثلاثة أرباع السكان البالغين في مصر لا يمتلك أي منهم أكثر من 10 آلاف دولار، أي قرابة 160 ألف جنية وهي لا تكفي لشراء سيارة جيدة أو شقة سكنية.

يوجد 11 مليارديرا مصريا يتجاوز صافي ثروات كل منهم 500 مليون دولار.

يوجد حاليا 86 مصريا يتراوح صافي ثروات كل منهم ما بين 100 و500 مليون دولار.

إذا كانت ثروتك أكثر من مليون دولار (نحو 16 مليون جنيه) فأنت بين أغنى 0.1% في مصر من حيث الثروة.

ثروات المصريين تمثل نسبة ضئيلة من ثروات العالم حيث تبلغ 0.2% من الثروة العالمية، أي ما يعادل 108 مليارات دولار.

عدد المصريين الذين تتراوح ثرواتهم ما بين مليون و 5 ملايين دولار يبلغ نحو 40 ألف شخص فقط.

يبلغ نصيب الفرد في مصر من إجمالي الناتج المحلي 4 آلاف و689 دولارا لعام 2019 حسب التقرير، مما يضع المصريين ضمن طبقة الدخل الأدنى من المتوسط.

في الوقت نفسه تضاعف متوسط ثروة الفرد في مصر من 5 آلاف و718 دولارا عام 2000 إلى 15 ألفا و395 دولارا عام 2019، مقارنة بـ 13 ألفا و810 دولارات عام 2018.

تُشير إحصائيات مستقلة إلى استحواذ شريحة الـ 1% الأعلى دخلًا في مصر على 19.1% من إجمالي الثروة في مقابل حصول الـ 50% الأقل دخلًا على نحو 18.2% من إجمالي الدخول، ما يعكس مقدار الخلل في المساواة في الدخول.

الفقر في مصر

خبراء مشروع "حلول للسياسات البديلة" بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أكدوا الأسبوع الماضي، أن عدد من لا يجدون ما يأكلون في مصر زاد مليون فرد في 3 سنوات.

اللي مش لاقيين ياكلوا في مصر زادوا مليون فرد في 3 سنوات.

الجائع= فرد بيضطر يصرف 490.8 أو أقل في الشهر. ده بيكون تحت خط الفقر المدقع، يعني تحت خط الفقر الغذائي.

الجائع بيقطع من الإنفاق على أكله علشان يقدر يلبي احتياجات أخرى لا تقل ضرورة زي فواتير الكهربا والمياه والانتقالات /1 pic.twitter.com/aSg0E1pvLR — Alternative Policy Solutions (@aps_auc) October 21, 2019

عرف خبراء المشروع الجائع في مصر أنه الفرد الذي يضطر لصرف 490 جنيها و80 قرشا (حوالي 30 دولارا) أو أقل في الشهر، يكون تحت خط الفقر المدقع، أي تحت خط الفقر الغذائي.

الدكتورة هبة الليثي أستاذة الإحصاء بجامعة القاهرة ومستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أوضحت أن معدل الفقر في تزايد منذ عام 2000 وارتفع من 16.7% إلى 32.5% بآخر بحث للدخل والإنفاق، أي أن ثلث سكان مصر فقراء ولا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم الأساسية.

مليارديرات العالم

بحسب التقرير، يمتلك نحو 47 مليون شخص بالغ حول العالم (يُمثلون 0.9% من سكان العالم البالغين) 158.3 تريليون دولار (43.9% من الثروة في العالم).

في المُقابل، يمتلك نحو 2.9 مليار شخص بالغ (يُمثلون 56.6% من سكان العالم البالغين) نحو 6.3 تريليونات دولار (1.8% من الثروة في العالم).

كشف تقرير الثروة العالمي أيضا أن 1% من سكان العالم يمتلكون 44% من ثرواته، وأن عدد المليونيرات حول العالم ارتفع ليصل إلى 46.8 مليون شخص تقريبًا، استحوذت الولايات المتحدة على 40% منهم.

وصل إجمالي الثروة في العالم إلى 360 تريليون دولار، بزيادة 2.6% عن العام الماضي، بفضل صعود أسعار الأصول المالية وغير المالية.