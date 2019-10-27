رئيس داماك يحذر من كارثة اقتصادية بالعقارات في دبي

حذر رئيس شركة داماك العقارية الملياردير الإماراتي حسين سجواني من كارثة اقتصادية في دبي، ما لم تتوقف أعمال البناء الجديدة في قطاع العقارات لمدة عام على الأقل.

تحذير سجواني جاء في مقابلة مع وكالة بلومبرغ الأمريكية، قال فيها إن الإفراط في أعمال الإنشاءات بما يزيد عن الحاجة يهدد بكارثة اقتصادية.

أبرز ما جاء في مقابلة سجواني

نحن ندخل الآن في مفترق طرق. إما أن نصلح هذه المشكلة، ويمكننا أن نواصل النمو بعد ذلك، وإلا فإننا سنشهد كارثة.

داماك خفضت مبيعاتها من المنازل الجديدة بشكل كبير خلال العامين الماضيين، وستركز على بيع مخزونها من العقارات.

الشركة سوف تكمل بناء 4 آلاف منزل هذا العام و6 آلاف منزل آخر في عام 2020.

كل ما نحتاج إليه هو تجميد العرض وأن نخفضه لمدة عام وربما 18 شهرا أو عامين.

تجاهل زيادة العرض يمكن أن يسبب متاعب للمصارف في دبي المدينة.

انخفاض قيمة المنازل سيؤدي حتما إلى نمو القروض الرديئة وقيود أكبر على التعثر في السداد، ما سيضر بالربحية.

تأثير الدومينو أمر سيء لأن اقتصاد دبي يعتمد بشدة على العقارات.

شركة إعمار العقارية المنافسة هي السبب الرئيسي في زيادة المعروض.

إعمار تقدم خطط دفع تشجع المضاربة.

غالبية شركات التطوير العقاري الكبرى مثل مراس ونخيل أوقفت أعمال البناء الجديدة أو خفضتها بنحو 80٪، في حين تواصل إعمار "إغراق" سوق العقارات.

رئيس شركة داماك العقارية الملياردير الإماراتي حسين سجواني

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