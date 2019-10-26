البنتاغون يمنح مايكروسوفت عقداً لتخزين بياناته بقيمة 10 مليارات دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" منح شركة "مايكروسوفت" عقداً ضخماً لتخزين البيانات في الحيز السحابي (كلاود) قيمته 10 مليارات دولار.

ويهدف العقد ومدّته عشر سنوات، إلى تحديث مجمل الأنظمة المعلوماتية للقوات المسلحة الأمريكية في نظام يديره الذكاء الاصطناعي، في وقت كانت شركة "أمازون" تُعتبر الأوفر حظاً للحصول على العقد.

وقالت مسؤولة المعلوماتية في البنتاغون دانا ديزي في بيان: "الاستراتيجية الوطنية للدفاع تفيد بأنه علينا تحسين السرعة والفعالية التي نستخدمها لتطوير ونشر القدرات التقنية المحدّثة للعسكريين من نسائنا ورجالنا"

وأضافت أن "منح (العقد) هو خطوة مهمّة في تنفيذ استراتيجية التحديث الرقمي".

مفاجأة لأمازون

بعد الإعلان عن اختيار "مايكروسوفت"، قالت شركة "أمازون" التي بقيت المنافس الوحيد لمايكروسوفت في نهاية عملية الاختيار، إنها "فوجئت" بهذا القرار.

كتبت في بيان أن قسم خدمات الإنترنت في شركة "أمازون ويب سيرفيسز" هو "بوضوح الرائد في مجال الحوسبة السحابية وأن تقييماً مفصلاً مبنياً فقط على المقارنة بين العروض يقود بشكل واضح إلى خاتمة أخرى".

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