استثمارات صندوق الثروة السيادي السعودي منذ 2016

تحاول السعودية جذب رأس المال الأجنبي إلى القطاع غير النفطي بها، وتسعى لاستثمارات في الخارج في إطار رؤية المملكة 2030، في ظل عقبات تحول دون تحققها.

آخر هذه العقبات، التي تهدد بنسف الرؤية من أساسها، ضربات الحوثيين لمعامل النفط التابعة لشركة "أرامكو" السعودية العملاقة، بعد ثلاثة أعوام من إطلاق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رؤية المملكة 2030، في 25 أبريل/ نيسان 2016.

تهدف رؤية 2030 لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية تنهي "إدمان" المملكة للنفط، واعتمادها عليه كمحرك رئيسي للاقتصاد، حسب تعبير ابن سلمان.

كان من أبرز ملامح رؤية 2030 برنامج للخصخصة اعتبر الأضخم في تاريخ المملكة بقيمة 300 مليار دولار، يشمل طرح 5% من أسهم عملاق النفط أرامكو، وزيادة الإيرادات غير النفطية إلى 600 مليار ريال (160 مليار دولار) بحلول عام 2020، وإلى تريليون ريال بحلول عام 2030، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 60 % من 40%.

صفقات الصندوق السيادي

أسس صندوق الاستثمارات العامة السعودي "صندوق الثروة السيادي" سنة 1971 ويمتلك أصولا تبلغ نحو 360 مليار دولار، ويعتبر جزءًا رئيسيًا من خطة ابن سلمان أو ما يعرف بـ "رؤية 2030″، وفيما يلي أبرز صفقات الصندوق: