أمريكا تسجل عجزا قياسيا في الميزانية يقترب من تريليون دولار

سجلت ميزانية الولايات المتحدة عجزا قياسيا بنسبة 26% في السنة المالية 2019 مقتربا من ألف مليار دولار على الرغم من نمو الاقتصاد وعائدات الرسوم الجمركية الجديدة.

التفاصيل

وزارة الخزانة الأمريكية: عجز الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2019 التي انتهت في سبتمبر/أيلول يبلغ 984 مليار دولار، أي ما يوازي 4.6 % من إجمالي الناتج الداخلي.

هذا العجز هو الأكبر منذ عام 2012 عندما بلغ العجز 1100 مليار دولار في عهد الرئيس السابق باراك أوباما بينما كان أول اقتصاد في العالم يخرج من الأزمة المالية ومن الانكماش الكبير.

الخزانة الأمريكية: الرسوم الجمركية العقابية التي فرضت على السلع الصينية في إطار المواجهة التجارية التي تخوضها إدارة ترمب مع بيجين، حققت عائدات قياسية بلغت ثلاثين مليار دولار، بزيادة نسبتها 70% عن الأحوال العادية.

العجز ارتفع 205 مليارات دولار إضافية عن 2018.

وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين: البرنامج الاقتصادي للرئيس دونالد ترمب يجدي نفعا.

منوتشين: يتعين على المشرعين الحد من التبذير والنفقات اللامسؤولة.

الواردات سجلت ارتفاعا نسبته 4 % وبلغت 3462 مليار دولار وهو مبلغ قياسي.

لكن وتيرة زيادة النفقات كانت ضعف ذلك أي 8 % لتبلغ 4447 مليار دولار وهو رقم قياسي تاريخي أيضا.

الوزارة أرجعت ارتفاع النفقات إلى شيخوخة السكان وارتفاع رواتب التقاعد (6%)، ونفقات التأمين الصحي (8 %) للأكثر فقرا والأكبر سنا.

ارتفاع العجز وزيادة الدين