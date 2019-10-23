السعودية تجمع 2.5 مليار دولار في أول صفقة دين دولي منذ هجمات أرامكو

جمعت المملكة العربية السعودية 2.5 مليار دولار في أول عملية بيع دولية لديونها منذ الهجمات التي تعرضت لها منشآت النفط التابعة لشركة أرامكو الشهر الماضي.

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تلقى إصدار الصكوك طلبات بأكثر من 13 مليار دولار، على الصكوك المستحقة في أكتوبر/تشرين أول 2019، ما أدى إلى انخفاض العائد إلى 127 نقطة أساس، بعد أن كان يتوقع أن يتراوح بين 145 و150 نقطة أساس.

يعكس البيع استمرار الطلب على السندات الإسلامية في السعودية رغم أن أداء دينها التقليدي بالدولار كان أقل من أداء نظرائها هذا الشهر.

رفع الإصدار قيمة الصكوك التي باعتها الحكومات والشركات في الخليج إلى 17.2 مليار دولار هذا العام.

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