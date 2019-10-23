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اقتصاد|السعودية

السعودية تجمع 2.5 مليار دولار في أول صفقة دين دولي منذ هجمات أرامكو

السعودية أوقفت نحو نصف إنتاجها من النفط بعد هجمات الحوثيين على منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو
السعودية أوقفت نحو نصف إنتاجها من النفط بعد هجمات الحوثيين على منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو
23/10/2019

جمعت المملكة العربية السعودية 2.5 مليار دولار في أول عملية بيع دولية لديونها منذ الهجمات التي تعرضت لها منشآت النفط التابعة لشركة أرامكو الشهر الماضي.

التفاصيل
  • تلقى إصدار الصكوك طلبات بأكثر من 13 مليار دولار، على الصكوك المستحقة في أكتوبر/تشرين أول 2019، ما أدى إلى انخفاض العائد إلى 127 نقطة أساس، بعد أن كان يتوقع أن يتراوح بين 145 و150 نقطة أساس.
  • يعكس البيع استمرار الطلب على السندات الإسلامية في السعودية رغم أن أداء دينها التقليدي بالدولار كان أقل من أداء نظرائها هذا الشهر.
  • رفع الإصدار قيمة الصكوك التي باعتها الحكومات والشركات في الخليج إلى 17.2 مليار دولار هذا العام.
خلفيات
  • إصدار الصكوك هو الأول في السعودية منذ الهجمات التي استهدفت منشآت شركة أرامكو الشهر الماضي، والتي أظهرت هشاشة صناعة النفط في المملكة.
  • أدى الهجوم إلى خفض إنتاج السعودية من الخام إلى النصف، كما دفع وكالة فيتش إلى خفض التصنيف الائتماني للمملكة بسبب تنامي المخاطر الجيوسياسية وإمكانية وقوع مزيد من الهجمات.
  • تلاشت كذلك قوة الدعم من إدراج إصدارات السعودية في مؤشر جي بي مورغان للأسواق الناشئة في وقت سابق من هذا العام.
  • اقترضت السعودية بكثافة في السنوات القليلة الماضية لتعويض أثر انخفاض أسعار النفط على إيرادات الدولة.
  • هذا العام جمعت المملكة ثلاثة مليارات يورو (3.3 مليار دولار) من بيع باكورة سنداتها بالعملة الأوربية الموحدة و7 مليارات و500 مليون دولار من سندات تقليدية في يناير/ كانون الثاني.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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