مصر تعجز عن سداد الودائع السعودية في موعدها

أعلن البنك المركزي المصري أن ودائع السعودية لديه قد تم تمديد آجالها، في إشارة إلى عدم قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها في سداد الديون في آجالها المستحقة.

وذكر بيان صادر عن البنك أن المحافظ طارق عامر وقع اتفاقية تجديد الودائع السعودية لديه، مع خالد الخضيري نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، في واشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي.

إعادة جدولة

ليست هذه المرة الأولى التي تقوم فيها مصر بإعادة جدولة ديون مستحقة خلال السنوات الأخيرة فوفقًا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي، قامت مصر بإعادة جدولة ديون بقيمة 17.4 مليار دولار في الفترة من عام 2015 إلى 2018.

وفقًا للتقرير، بلغت الودائع السعودية لدى مصر 7.5 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفقًا لجدول الالتزامات الخارجية على مصر كان من المقرر سداد 6.4 مليار دولار من الودائع السعودية لدى مصر خلال العام الحالي، منها 5.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام 2019، تشمل الفوائد.

حصلت مصر على ودائع من دول الخليج العربي السعودية، والإمارات، والكويت، معظمها بين عامي 2013 و2015.

بلغ حجم الودائع الكويتية لدى البنك المركزي 4 مليارات دولار، والإماراتية 5.9 مليار دولار.

جدول مزدحم لسداد الديون

يدير البنك المركزي جدول مزدحم لسداد الدين الخارجي منذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج للإصلاح الاقتصادي، حصلت مصر بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار، يتضمن البرنامج خطة لهيكلة الدين الخارجي وإطالة آجاله.

قبل تجديد آجال الودائع السعودية كان يتعين على مصر سداد أقساط وفوائد قروض خارجية خلال العام الحالي 2019 بقيمة 17.36 مليار دولار، منها 10.99 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام.

من المقرر أن تسدد مصر 10.23 مليار دولار أقساط وفوائد الدين العام الخارجي في العام المالي القادم 2020-2021.

ديون غير مسبوقة