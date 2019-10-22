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اقتصاد|مصر

مصر تعجز عن سداد الودائع السعودية في موعدها

طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري
طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري
22/10/2019

أعلن البنك المركزي المصري أن ودائع السعودية لديه قد تم تمديد آجالها، في إشارة إلى عدم قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها في سداد الديون في آجالها المستحقة.

وذكر بيان صادر عن البنك أن المحافظ طارق عامر وقع اتفاقية تجديد الودائع السعودية لديه، مع خالد الخضيري نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، في واشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي.

إعادة جدولة
  • ليست هذه المرة الأولى التي تقوم فيها مصر بإعادة جدولة ديون مستحقة خلال السنوات الأخيرة فوفقًا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي، قامت مصر بإعادة جدولة ديون بقيمة 17.4 مليار دولار في الفترة من عام 2015 إلى 2018.
  • وفقًا للتقرير، بلغت الودائع السعودية لدى مصر 7.5 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
  • وفقًا لجدول الالتزامات الخارجية على مصر كان من المقرر سداد 6.4 مليار دولار من الودائع السعودية لدى مصر خلال العام الحالي، منها 5.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام 2019، تشمل الفوائد.
  • حصلت مصر على ودائع من دول الخليج العربي السعودية، والإمارات، والكويت، معظمها بين عامي 2013 و2015.
  • بلغ حجم الودائع الكويتية لدى البنك المركزي 4 مليارات دولار، والإماراتية 5.9 مليار دولار.
جدول مزدحم لسداد الديون
  • يدير البنك المركزي جدول مزدحم لسداد الدين الخارجي منذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج للإصلاح الاقتصادي، حصلت مصر بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار، يتضمن البرنامج خطة لهيكلة الدين الخارجي وإطالة آجاله.
  • قبل تجديد آجال الودائع السعودية كان يتعين على مصر سداد أقساط وفوائد قروض خارجية خلال العام الحالي 2019 بقيمة 17.36 مليار دولار، منها 10.99 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام.
  • من المقرر أن تسدد مصر 10.23 مليار دولار أقساط وفوائد الدين العام الخارجي في العام المالي القادم 2020-2021.
ديون غير مسبوقة
  • قبل أيام، أعلن البنك المركزي أن الدين الخارجي لمصر قد ارتفع إلى 108.7 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2019 تعادل نحو 37% من الناتج المحلى الإجمالي، وبارتفاع بلغت نسبته 17.3% مقارنة بـ 92.6 مليار دولار في يونيو/حزيران 2018.
  • أيضًا أعلن البنك أن صافي الاحتياطيات الدولية وصل إلى 45117.9 مليون دولار أمريكي في نهاية سبتمبر/أيلول 2019 .
  • كان تقرير لوكالة رويترز قد ذكر أن مصر هي ثاني أكبر دول العالم استدانة من صندوق النقد الدولي بقيمة 11.8 مليار دولار، أو 11.4% من إجمالي الديون المقدمة من الصندوق والتي تبلغ قيمتها 102.8 مليار دولار.
  • يذكر أن عجز المعاملات الجارية لمصر قد ارتفع بمعدل 26.8% عام 2018-2019 ليبلغ 8.2 مليار دولار، مقابل 6.0 مليار دولار عام 2017-2018.
  • ارتفعت قيمة أقساط الدين العام المصري في موازنة العام المالي الحالي 2019-2020 لتصل إلى 375.6 مليار جنيه
  • أيضًا ارتفعت فوائد الدين العام في موازنة العام الحالي لتصل إلى 569.14 مليار جنيه، تمثل ما يزيد عن 36% من إجمالي المصروفات في الموازنة.
المصدر : الجزيرة مباشر + صحف
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