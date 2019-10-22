بريطانيا ترفع قيود الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ بمصر

قالت وزارة الخارجية البريطانية، الثلاثاء، إن الحكومة رفعت القيود على الرحلات الجوية إلى منتجع شرم الشيخ في مصر.

التفاصيل

الوزارة قالت إن رفع القيود على "استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ، التي تعد وجهة سياحية مفضلة لدى السياح البريطانيين… يتيح لشركات الطيران توفير خيارات أكبر للراغبين في زيارة مصر".

الوزارة أضافت أن "القرار يأتي نتيجة تعاون وثيق بين خبرائنا بمجال أمن الطيران ونظرائهم المصريين، وتحسين الإجراءات الأمنية في المطار".

الحكومة البريطانية ترفع القيود على الرحلات الجوية إلى #شرم_الشيخ. هذه خطوة أولى تجاه استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ، وهي وجهة سياحية تلقى رواجا كبيرا لدى السائحين البريطانيين، وتتيح لشركات الطيران توفير خيارات أكبر للراغبين في زيارة #مصر??.

?https://t.co/VkbPU7od0R — ??وزارة الخارجية البريطانية (@FCOArabic) October 22, 2019