مصر ثاني أكبر المقترضين من صندوق النقد الدولي

جاءت مصر كثاني أكبر دول العالم استدانة من صندوق النقد الدولي بقيمة 11.8 مليار دولار، أو 11.4% من إجمالي الديون المقدمة من الصندوق والتي تبلغ قيمتها 102.8 مليار دولار.

التفاصيل

يعتمد تصويت الدول في صندوق النقد الدولي على موقف الدولة من حيث كونها مقرضة أو مقترضة، ما يعطي بلدا مثل الولايات المتحدة وزنا كبيرا في التصويت، يبلغ نحو 25 ضعف القدرة التصويتية للأرجنتين، أكبر مدين للبنك.

فيما يلي ترتيب الدول من حيث حجم إقراضها أو اقتراضها من صندوق النقد الدولي، الذي استضاف اجتماعاته نصف السنوية في العاصمة الأمريكية واشنطن، تحت قيادة المديرة الجديدة كريستالينا جورجيفا، التي تولت المنصب مطلع الشهر الجاري.

قوة التصويت

تمثل الولايات المتحدة أكبر كتلة تصويت في صندوق النقد الدولي، حيث تمتلك 16.5٪ من الأصوات.

تأتي اليابان في المركز الثاني بكتلة تصويت تبلغ 6.2٪، ثم ألمانيا بنسبة 5.3٪، وفرنسا والمملكة المتحدة بنسبة 4٪ لكل منهما.

أكبر المقترضين

لدى صندوق النقد الدولي ديون مستحقة قيمتها 102.8 مليار دولار.

الأرجنتين أكبر مدين لصندوق النقد الدولي حيث يبلغ حجم ديونها للصندوق 43.9 مليار دولار.

تأتي مصر في المركز الثاني بدين يبلغ حجمه 11.8 مليار دولار.

أوكرانيا تأتي في المركز الثالث بإجمالي دين 9.4 مليار دولار.

اليونان في المركز الرابع بديون تبلغ 9.2 مليار دولار.

باكستان في المركز السادس بدين يبلغ 6.4 مليار دولار.

ضغوط سداد الديون

تواجه بعض البلدان المدينة بقروض لدى صندوق النقد الدولي مواعيد سداد صعبة، ما دفعها إلى تنفيذ تدابير تقشفية لم تحظ بشعبية.

الأرجنتين

في الأرجنتين كلف تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي الرئيس موريسيو ماكري الكثير من شعبيته وهدد بخسارته للانتخابات الرئاسية.

تسببت تدابير التقشف في زيادة معدلات الفقر، كما دفع انخفاض ثقة المستثمرين إلى ركود الأسواق المالية وهبوط العملة "البيزو" إلى أدنى المستويات في تاريخها.

تظهر مواعيد سداد الأرجنتين للديون أن من يفوز بالرئاسة سيواجه معركة شاقة مع الاقتصاد الذي يتوقع أن يواصل الركود خلال عام 2020.

المرشح المتقدم في الانتخابات الرئاسية تحدث بالفعل عن إعادة التفاوض مع الصندوق بشأن مواعيد سداد الدين.

مصر

وقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات ينتهي الشهر المقبل حصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

شهدت العاصمة المصرية القاهرة وعدد من المحافظات احتجاجات الشهر الماضي نتيجة سوء الأوضاع المعيشية، بعد ثلاث سنوات من إجراءات التقشف المرتبطة بقرض صندوق النقد الدولي.

قالت الحكومة المصرية مؤخرا إنها تدرس الحصول على مساعدة إضافية من الصندوق.

بحسب البنك الدولي ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 108.7 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران 2019، وذلك بارتفاع 17.3% مقارنة بـ 92.6 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2018.

الإكوادور

في الإكوادور اضطرت الحكومة إلى إعادة دعم الوقود تحت ضغط الاحتجاجات العنيفة التي استمرت لأيام ضد القانون المدعوم من صندوق النقد الدولي والذي يقضي بخفض دعم الوقود.

قال الصندوق الأسبوع الماضي إنه سيواصل العمل مع الحكومة الإكوادورية "في سياق البرنامج الحالي".