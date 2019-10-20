فلسطين المحتلة: نحو 34% من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر

قالت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، الأحد، إن 33.8 بالمئة من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر المدقع.

جاء ذلك خلال لقاء صحفي مع وكيل الوزارة بغزة غازي حمد، نظّمه المركز الإعلامي الحكومي (تديره حماس).

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أضاف حمد، خلال اللقاء، أن نسبتي الفقر والبطالة في غزة وصلتا، خلال العام 2019، إلى75% (دون تفصيل).

أوضح أن 70 في المئة من سكان القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

تابع قائلاً: "عدد كبير من سكان قطاع غزة يضطرون لشراء الأغذية ومياه الشرب عن طريق الاستدانة بسبب ضعف التمويل الغذائي للأسر الفقيرة وعدم توفر مياه صالحة للشرب".

قال حمد، إن الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة بحق الفلسطينيين "تسببت في أوضاع اقتصادية صعبة لسكان القطاع".

استطرد "الحصار والحروب الإسرائيلية، إلى جانب الانقسام السياسي الداخلي، أفرزوا واقعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا معقدا وصعبا في الساحة الفلسطينية".

وتفرض إسرائيل منذ نحو 13 عاما حصارا مشددا على غزة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة في القطاع المكتظ بالسكان.