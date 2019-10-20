برلماني إيراني: الإمارات أفرجت عن 700 مليون دولار من أموالنا

قال عضو في البرلمان الإيراني إن الإمارات أفرجت عن 700 مليون دولار من أموال إيرانية كانت مجمدة في البنوك الإماراتية وأشار إلى أن العلاقات المالية بين البلدين تحسنت في الآونة الأخيرة

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