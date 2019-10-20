برلماني إيراني: الإمارات أفرجت عن 700 مليون دولار من أموالنا

قال عضو في البرلمان الإيراني إن الإمارات أفرجت عن 700 مليون دولار من أموال إيرانية كانت مجمدة في البنوك الإماراتية وأشار إلى أن العلاقات المالية بين البلدين تحسنت في الآونة الأخيرة
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- النائب أكبر تركي أوضح في تصريح نقله موقع البرلمان الإيراني، الأحد، أن شركات الصرافة الإيرانية استأنفت عملها في إمارة دبي.
- رأى النائب الإيراني أن الإمارات تسعى للتقرب إلى إيران وإصلاح علاقاتها معها بعدما أدركت أن الدول الغربية غير قادرة على تحقيق أمنها في الظروف الراهنة، حسب قوله.
- يأتي تصريح البرلماني الإيراني في ظل أنباء عن جهود إماراتية للتواصل مع طهران في الفترة الأخيرة من أجل تخفيف التوتر بين الجانبين.
- وكالة أنباء إيسنا الإيرانية كانت قد نقلت قبل أسبوع عن مصدر رسمي إيراني قوله إن مسؤولا إماراتيا زار طهران مرتين خلال الأسابيع الماضية.
- في وقت سابق قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني إن طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات وشقيق ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد زار طهران في مهمة سرية في الآونة الأخيرة.
- تفيد هذه التقارير وغيرها بأن الإمارات تتبع نهجا أكثر ليونة تجاه إيران بعدما تعرضت ناقلات نفط لهجوم قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي في وقت سابق من هذا العام.
- رئيس رابطة التجار الإيرانيين في الإمارات عبد القادر فقيهي قال في أغسطس/آب الماضي إنه لمس انفتاحا في الإمارات لاستئناف أجواء التجارة مع إيران، وأضاف أنه وفقا لتوجيهات المسؤولين في دبي ستستأنف السلطات إعطاء التأشيرات التجارية للتجار الإيرانيين.