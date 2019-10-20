الكويت والسعودية تتفقان على استئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة

ذكرت صحيفتا القبس والرأي الكويتيتان أمس السبت نقلا عن مصادر لم تكشفا عنها أن الكويت والسعودية اتفقتا على استئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة.

التفاصيل

شكل إغلاق حقول المنطقة المقسومة بين البلدين، وهما بالأساس حقلي الخفجي والوفرة، مسألة سياسية عالقة بين البلدين الحليفين، ويحاول مسؤولون كبار حل الأمر منذ أشهر.

تغطي المنطقة المقسومة مساحة 5 آلاف و770 كيلومترا مربعا على الحدود بين عضوي أوبك السعودية والكويت حيث لم يشملها ترسيم الحدود بين البلدين في عام 1922.

كان البلدان قد أوقفا الإنتاج من حقلي الخفجي والوفرة المشتركين في تلك المنطقة قبل أكثر من أربع سنوات مما قطع نحو 500 ألف برميل يوميا بما يعادل 0.5% من المعروض النفطي العالمي.

ذكرت القبس أن مسؤولين حكوميين ونفطيين يمثلون البلدين التقوا يوم الخميس ووقعوا اتفاقا.

قالت صحيفة الرأي إن الطرفين وقعا اتفاقا "تاريخيا"، ولم تنشر مزيدا من التفاصيل.

قالت القبس إن الإنتاج من حقل الخفجي سيعود قريبا بعد استكمال بعض الإجراءات، كما سيستأنف الإنتاج من الوفرة خلال ثلاثة أشهر.

يوزع إنتاج المنطقة المقسومة مناصفة بين السعودية والكويت.

حقل الخفجي

تدير حقل الخفجي شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية مع الكويتية لنفط الخليج، عن طريق شركة مشتركة.

تقرر إغلاق الحقل في أكتوبر/ تشرين الأول 2014 لأسباب بيئية، وكانت طاقته الإنتاجية قبل الإغلاق بين 280 و300 ألف برميل يوميا.

حقل الوفرة