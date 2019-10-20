اتساع العجز التجاري للجزائر بسبب تراجع إيرادات الطاقة

أظهرت بيانات رسمية تراجع إيرادات الجزائر من الطاقة 11.91% في الأشهر الثمانية الأولى من 2019، ليتسع العجز التجاري للبلاد بمقدار 1.63 مليار دولار عنه قبل سنة.

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تحاول الجزائر عضو أوبك خفض فاتورة وارداتها مع تعرضها لضغوط مالية بعد انخفاض دخل الطاقة.

بلغت صادرات النفط والغاز، التي شكلت 92.82% من إجمالي الصادرات، 22.55 مليار دولار، انخفاضا من 25.60 مليار في الأشهر الثمانية الأولى من 2018، وفقا للأرقام الصادرة عن الجمارك.

نتيجة لذلك، ارتفع العجز التجاري إلى 4.68 مليار دولار من 3.05 مليار بين يناير/ كانون الثاني وأغسطس/ آب من العام الماضي.

تراجع إجمالي قيمة الصادرات إلى 24.30 مليار دولار من 27.53 مليار في الأشهر الثمانية الأولى من 2018، في حين انخفضت الواردات 5.26% إلى 28.97 مليار دولار في الفترة ذاتها منذ 2019.

تراجع واردات الحبوب

أظهرت بيانات رسمية تراجع إنفاق الجزائر على واردات الحبوب والسميد والدقيق 14.42% في الأشهر الثمانية الأولى من 2019 مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام.

تحاول الجزائر، أحد أكبر مستوردي الحبوب في العالم، تقليص الإنفاق على واردات الغذاء إثر تراجع دخل الطاقة، المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة.

وبلغت واردات القمح الصلد واللين والسميد والدقيق 1.84 مليار دولار في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أغسطس/ آب هذا العام، انخفاضا من 2.15 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من 2018، وفقا للأرقام الصادرة عن الجمارك.

تراجع إجمالي الإنفاق على واردات الغذاء إلى 5.43 مليار دولار من 5.90 مليار بين يناير/ كانون الثاني وأغسطس/ آب من العام الماضي.

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