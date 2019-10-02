زيادة صادرات الغاز الإسرائيلي لمصر بنسبة 35%

قالت شركات طاقة في إسرائيل، اليوم الأربعاء، إن تل أبيب ستزيد كمية الغاز الطبيعي التي تعتزم تصديرها إلى مصر بنسبة 35% تقريبًا عن الكميات الأصلية المتفق عليها في عام 2018.

وستزود العقود الجديدة مصر بالغاز الاسرائيلي على مدى 15 عامًا بكمية قد تصل إلى 3 مليارات و850 مليون متر مكعب.

تعديل الاتفاق

الإعلان الإسرائيلي جاء من قبل شركتي "ديليك جروب "الإسرائيلية و"نوبل إنيرجي" الأمريكية اللتين تمتلكان حقلي الغاز العملاقين البحريين في إسرائيل "لوثيان" و"تمار".

الشركاء وقعوا اتفاقًا العام الماضي لبيع ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز إلى عميل في مصر، فيما وصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه أهم اتفاق منذ توقيع البلدين معاهدة السلام عام 1979.

بيان الشركتين:

بحسب الاتفاق المعدل، ستتضاعف كمية الغاز المقرر بيعها من حقل لوثيان تقريبًا إلى 60 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 15 عامًا.

من المقرر خفض الصادرات من حقل تمار القريب إلى 25.3 مليار متر مكعب من 32 مليارا خلال نفس الفترة.

سيتم في الفترة الأولى ضخ الغاز من حقل لوثيان بمعدل يتراوح بين 1.5 و2.5 مليار متر مكعب سنويًا اعتبارا من 2020 ثم سيتم رفع وتيرة ضخ الغاز إلى ما بين 4 و5 مليارات متر مكعب.

في عام 2022 سيتم رفع وتيرة ضخ الغاز الى ما بين 4 و5 مليارات متر مكعب سنويًا قبل أن يصل إلى الطاقة القصوى وتبلغ 7 مليارات متر مكعب سنويًا.

أبرز ما ذكرته بلومبرغ:

زيادة كمية ومدة عقد تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، تأتي في إطار سعي مصر لتأمين احتياجاتها المتزايدة من الطاقة من ناحية، وتعزيز دورها كمركز إقليمي لإعادة تصدير الغاز الطبيعي من ناحية أخرى.

من المقرر بدء تدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر في العام المقبل.

العقد الجديد الذي تم توقيعه بين "ديليك" و"نوبل إنيرجي" من ناحية وشركة "دولفينوس القابضة" المصرية من ناحية أخرى، ألغى أي تذبذب في الكميات التي سيتم تصديرها إلى مصر.

من المتوقع إتمام صفقة شراء خط أنابيب الغاز خلال الشهر الحالي (غيتي)

موعد إتمام الصفقة:

من المتوقع إتمام صفقة شراء خط أنابيب الغاز خلال الشهر الجاري، حيث سيعطي الشركات الثلاث حقوقا حصرية لتأجير وتشغيل خط الأنابيب وتجنب أي اضطراب في تعاملاتهم مع مصر.

مصدر في قطاع الطاقة بإسرائيل، قدر قيمة الغاز المقرر الآن تصديره إلى مصر عند 19.5 مليار دولار، منها 14 مليار دولار من لوثيان و5.5 مليار دولار من تمار.

في بيان منفصل ذكر شركة "ديليك" أنها و"نوبل إنيرجي" إلى جانب شريكهما المصري شركة "غاز الشرق"، دفعوا حوالي 70% من قيمة صفقة شراء حصة مسيطرة على خط غاز الشرق الذي سينقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر والتي تقدر قيمتها بحوالي 518 مليون دولار.

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