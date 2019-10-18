لماذا يفكر الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في إطلاق عملة رقمية

قال موقع بوليتكو إن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يدرس إطلاق عملة رقمية من أجل تثبيط الشركات الكبرى مثل فيسبوك عن إنشاء عملاتها الرقمية الخاصة.

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مجلس الاحتياطي الفدرالي هو الجهة التي تشرف على السياسة النقدية الأمريكية، ويقوم مقام البنوك المركزية في الدول الأخرى.

شركة فيسبوك أعلنت في يونيو/ حزيران الماضي نيتها إطلاق عملة رقمية جديدة تُدعى ليبرا بالتنسيق مع 100 شركة من كبريات الشركات المالية عالميا.

تمكن العملة الرقمية المستهلكين من الدفع من دون الحاجة إلى الاعتماد على البنوك، ومن دون تكبد رسوم عند تحويل الأموال.

ما هي العملة الرقمية؟

حسب البنك المركزي الأوربي، فالعملة الرقمية هي تمثيل رقمي لقيمة لا تصدر عن بنك مركزي ولا عن سلطات حكومية، ولا ترتبط بالضرورة بعملة ورقية كالدولار واليورو.

حسب البنك أيضا يمكن استخدام العملة الرقمية كوسيلة للدفع ويمكن تحويلها أو تخزينها أو تداولها إلكترونيا.

يتم استخدام تقنية تسمى "بلوك تشين" في إجراء عمليات البيع وتوثيق المعاملات بالعملة الرقمية.

لماذا الخوف من العملات الرقمية؟

تنبع تخوفات المجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي من قيام شركات خاصة بإطلاق عملاتها الرقمية الخاصة، بشكل يجعلها خارج سيطرة الحكومة الأمريكية وأنظمتها الضريبية، ويمكنها من السيطرة على نظام المدفوعات العالمي.

تمثل فكرة إطلاق العملات الرقمية تحدٍ آخر محتمل لسيادة الدولار الأمريكي.

في أغسطس/ آب الماضي، طرح مارك كارني رئيس بنك إنجلترا، البنك المركزي للمملكة المتحدة، فكرة إنشاء بنوك مركزية لشبكة من العملات الرقمية لتحل محل الدولار كعملة احتياطية في العالم.

دراسة لمركز راند بعنوان (تداعيات العملة الافتراضية على الأمن القومي) ترى أن العملات الرقمية تتيح للمجموعات المتمردة والمسلحة وجماعات الجريمة المنظمة العمل بحرية في نقل الأموال وغسيلها بشكل غير مشروع، وجمع التبرعات فضلا عن إمكانية إطلاق تلك المجموعات لعملات رقمية خاصة ما يزيد من قوتها السياسية والاقتصادية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إنه ليس "من المتحمسين لبيتكوين وغيرها من العملات الرقمية، وهي ليست نقودا، وتتذبذب قيمتها بشدة".

ترمب: إذا أرادت فيسبوك والشركات الأخرى أن تصبح بنوكا، يجب عليها أن تسجل كبنوك، وأن تخضع لكل القوانين الوطنية والدولية التي تحكم البنوك، مثلها مثل غيرها.

ترمب: الدولار هو العملة المهيمنة إلى حد بعيد في أي مكان في العالم، وسيبقى هكذا على الدوام.

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