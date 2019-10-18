رويترز: أرامكو السعودية تعتزم تأجيل طرح أسهمها

تعتزم السعودية تأجيل الطرح العام الأولي لأسهم شركة أرامكو العملاقة للاكتتاب والذي كان متوقعا الاسبوع المقبل، ويؤدي القرار لتأخير طرح أسهم الشركة، لمدة قد تصل لشهرين.

التفاصيل

نقلت (رويترز) عن مصدرين مطلعين، الخميس أن شركة أرامكو السعودية تعتزم تأجيل إطلاق طرحها العام الأولي لأنها تريد تحديث نتائجها المالية للربع الثالث.

قال أحد المصدرين لرويترز "هم يريدون عمل كل ما في وسعهم للوصول إلى القيمة المستهدفة. ونتائج قوية بعد الهجوم ستجعلهم في وضع أقوي" في إشارة إلى الهجوم على منشأتين نفطيتين في السعودية في الرابع عشر من سبتمبر/ أيلول.

من المتوقع أن تعلن أرامكو رسميا الأسبوع القادم خطتها لإطلاق طرحها العام الأولي الذي من المحتمل أن تجمع فيه 20 مليار دولار.

سيؤدي القرار لتأجيل طرح أسهم الشركة في سوق الأوراق المالية إلى ديسمبر/ كانون الأول أو يناير/كانون الثاني عوضا عن نوفمبر/ تشرين الثاني.

اعتبر إدراج ارامكو في البورصة أكبر عملية من نوعها في التاريخ حيث أن قيمة الشركة تتراوح ما بين 1.5 تريليون وتريليوني دولار.

في سبتمبر/أيلول الماضي أفادت مصادر مطلعة لـ(فرانس برس) أن السلطات السعودية تدرس إمكان تأخير طرح قسم من شركة أرامكو للاكتتاب بعد الهجوم الذي استهدف منشآتها النفطية وتسبب بوقف ضخ أكثر من نصف إنتاجها.

يعد الاكتتاب العام لأرامكو جزءا من خطة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "لتنويع مصادر اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط" وتخطط الشركة لطرح 5 % من أسهمها في الاكتتاب العام.

منشأة بقيق التابعة لشركة أرامكو السعودية بعد هجوم الحوثيين

الأرباح الفصلية بعد الهجوم

من جانبها ذكرت صحيفة (فايننشال تايمز) أن أرامكو تريد الانتظار حتى تتمكن من تقديم معلومات وافية عن أحدث أرباحها الفصلية في أعقاب الهجمات التي تعرضت لها.

نقلت الصحيفة عن أحد المصادر قوله إن إعلان الطرح العام الأولي "تأجل لكنه لم يُسحب" وأضافت نقلا عن مصدر آخر إن الإدراج تأجل "لأسابيع".

قالت مصادر لرويترز إن إدراج أرامكو في الرياض هو الخطوة الأولى نحو بيع محتمل لحصة في الشركة تصل إلى 5 في المئة.