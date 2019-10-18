الليرة التركية ترتفع مقابل الدولار بعد الاتفاق التركي الأمريكي

صعدت الليرة التركية حوالي 1% أمام الدولار الأمريكي أثناء التعاملات، الجمعة، بعد الاتفاق التركي الأمريكي بشأن شمال سوريا.
التفاصيل
- سعر الصرف قفز إلى 5 ليرات و75 قرشا مقابل الدولار، مرتفعة حوالي 1% من مستوى الإغلاق السابق البالغ 5 ليرات و82 قرشا.
- تركيا والولايات المتحدة توصلتا لاتفاق بشأن شمال سوريا ورفع العقوبات الأمريكية عن أنقرة.
- بالرغم من تسجيل الليرة لمستوى منخفض أمام الدولار هذا الأسبوع، إلا أنها صمدت بعد إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها العسكرية في شمال سوريا.
- واشنطن فرضت عقوبات على تركيا تشمل ثلاثة وزراء لإرغام أنقرة على أن "تنهي فورا هجومها" العسكري على الفصائل الكردية شمال سوريا.
- العقوبات شملت وزراء الطاقة والدفاع والداخلية الأتراك الذين باتوا ممنوعين من إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأمريكي وباتت أموالهم في الولايات المتحدة، إذا وجدت، مجمدة.
- بالإضافة إلى الوزراء الثلاثة، شملت العقوبات الأمريكية وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين بصفتهما كيانين.
- العقوبات كانت قد شملت وقف المفاوضات الرامية لإبرام اتفاق تجاري مع تركيا، وفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الولايات المتحدة من الصلب التركي.
- الرسوم الجمركية كانت أحد التدابير التي لجأ إليها ترمب العام الماضي للضغط على أنقرة للإفراج عن قس أمريكي كانت تحتجزه. وأدت العقوبات آنذاك إلى تدهور في سعر الليرة التركية.