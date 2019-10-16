بعد تعرضها لخسائر.. خطوط الاتحاد تتجه إلى الطيران منخفض التكلفة

أعلنت شركتا "الاتحاد للطيران" و"العربية للطيران" الإماراتيتين أنهما تخططان لإطلاق شركة طيران منخفضة التكلفة وسط خسائر فادحة تكبدتها الاتحاد للطيران خلال السنوات الثلاث الماضية.
التفاصيل
- الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران توني دوغلاس، قال في بيان، الأربعاء: شركة الطيران الجديدة سيجري تشغيلها بالشراكة مع العربية للطيران"، مضيفًا أن الشركة ستطلق في "الوقت المناسب".
- دوغلاس أضاف أن "هذه الشراكة المثيرة ستدعم برنامج التحول الخاص بنا وستوفر لضيوفنا خيارا جديدا للسفر منخفض التكلفة من وإلى أبوظبي".
- ستكون الشركة الجديدة أول شركة طيران منخفض التكلفة تعمل في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
خلفيات
- يبدو أن الخطوة تأتي لتلبية الطلب المتزايد على السفر بأسعار معقولة اقتصادية في منطقة الخليج.
- خسرت شركة الاتحاد للطيران، المملوكة لحكومة أبو ظبي ما يقرب من 5 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، كما أنفقت مليارات الدولارات لشراء حصص في شركات الطيران الأخرى بما في ذلك إير برلين المتعثرة، وجيت إيرويز.
- الخسائر دفعت الاتحاد للطيران إلى تبني استراتيجية جديدة منذ عام 2017 أدت إلى تقليص حجم عملياتها، وإلغاء طلبيات شراء للعشرات من الطائرات بقيمة 21.4 مليار دولار.
- تحت قيادة دوغلاس، الذي انضم للشركة عام 2018، عاودت طيران الاتحاد التركيز على أن تصبح شركة طيران متوسطة الحجم، كما ابتعدت عن الاستثمار في بعض شركات الطيران التي تملك حصصا فيها.
- في وقت سابق من الشهر الجاري قال مسؤول تنفيذي كبير في الشركة إنها تتوقع العودة لتحقيق أرباح بحلول عام 2023.