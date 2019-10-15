صندوق النقد الدولي يخفض توقعات النمو في السعودية وإيران بشكل حاد

خفض صندوق النقد الدولي بشكل حاد الثلاثاء، توقعاته للنمو في السعودية وإيران، على خلفية العقوبات الأمريكية والتوترات الاقليمية وتراجع أسعار النفط.

إيران

توقع الصندوق أن ينكمش اقتصاد إيران في 2019 بنسبة 9,5% بعدما كان توقع في أبريل/ نيسان انكماشا بنسبة 6%، على أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0,2% مقابل توقعات سابقة بنمو بـ1,9%.

هذا أسوأ أداء متوقع للاقتصاد الإيراني منذ 1984، حين كانت الجمهورية الإسلامية في حرب مع العراق.

تراجع التوقعات بنسبة 3% بين أبريل/ نيسان وأكتوبر/تشرين الأول يوحي إلى تدهور كبير في الاقتصاد الإيراني منذ أن بدأت الولايات المتحدة تطبيق عقوبات إضافية على قطاع النفط الإيراني في مايو/ أيار.

في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي"، قال صندوق النقد إن إيران "اختبرت ولا تزال تختبر ضائقة اقتصادية حادة جدا".

الاقتصاد الإيراني كان قد شهد انكماشا في 2018 بنسبة 4,8%.

السعودية

توقعات النمو في السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة، تراجعت إلى 0,2%، بعدما كانت 1,6 في أبريل/ نيسان، و1,9 في يوليو/تموز.

هذه أسوأ توقعات للنمو في المملكة الغنية منذ أن انكمش الاقتصاد السعودي في العام 2017 بنسبة 0,7%.

لكن الصندوق قال إن النمو السعودي في العام المقبل سيبلغ عتبة 2,2%، وسط توقعات باكتساب القطاع غير النفطي في المملكة المزيد من القوة في العام 2020.

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