البث الحي
اقتصاد

صندوق النقد الدولي يخفض توقعات النمو في السعودية وإيران بشكل حاد

منشآت أرامكو السعودية التي تعرضت للقصف وتسببت في تقليص انتاج النفط السعودي إلى النصف
منشآت أرامكو السعودية التي تعرضت للقصف وتسببت في تقليص انتاج النفط السعودي إلى النصف
15/10/2019

خفض صندوق النقد الدولي بشكل حاد الثلاثاء، توقعاته للنمو في السعودية وإيران، على خلفية العقوبات الأمريكية والتوترات الاقليمية وتراجع أسعار النفط.

إيران     
  • توقع الصندوق أن ينكمش اقتصاد إيران في 2019 بنسبة 9,5% بعدما كان توقع في أبريل/ نيسان انكماشا بنسبة 6%، على أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0,2% مقابل توقعات سابقة بنمو بـ1,9%.
  • هذا أسوأ أداء متوقع للاقتصاد الإيراني منذ 1984، حين كانت الجمهورية الإسلامية في حرب مع العراق.  
  • تراجع التوقعات بنسبة 3% بين أبريل/ نيسان وأكتوبر/تشرين الأول يوحي إلى تدهور كبير في الاقتصاد الإيراني منذ أن بدأت الولايات المتحدة تطبيق عقوبات إضافية على قطاع النفط الإيراني في مايو/ أيار.
  • في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي"، قال صندوق النقد إن إيران "اختبرت ولا تزال تختبر ضائقة اقتصادية حادة جدا".
  • الاقتصاد الإيراني كان قد شهد انكماشا في 2018 بنسبة 4,8%.
السعودية
  • توقعات النمو في السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة، تراجعت إلى 0,2%، بعدما كانت 1,6 في أبريل/ نيسان، و1,9 في يوليو/تموز.
  • هذه أسوأ توقعات للنمو في المملكة الغنية منذ أن انكمش الاقتصاد السعودي في العام 2017 بنسبة 0,7%.
  • لكن الصندوق قال إن النمو السعودي في العام المقبل سيبلغ عتبة 2,2%، وسط توقعات باكتساب القطاع غير النفطي في المملكة المزيد من القوة في العام 2020.
الأبطأ منذ 2008
  • الصندوق خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، إلى 3%، مقارنة مع توقعات سابقة صدرت في يوليو/ تموز الماضي، بلغت 3.2%.
  • مسؤولو الصندوق قالوا في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إن النمو المتوقع في 2019، الأبطأ منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
  • الصندوق أرجع خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري، إلى تنوع المخاطر المرتبطة بالتوترات التجارية القائمة، وتباطؤ اقتصاديات ناشئة، وأخرى ذات علاقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، والمزاج الاقتصادي العام.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من اقتصاد

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ماذا يعني قرار رفع أسعار الفائدة في تركيا؟ وكيف تفاعلت الأسواق مع القرار؟

الليرة سجلت أضعف أداء خلال العام الجاري أمام العملات الأجنبية (غيتي - أرشيفية)

صندوق النقد الدولي يراجع برنامج إصلاحات مصر تمهيدا لقرض جديد

البنك المركزي المصري (موافع التواصل)

وزير تركي يعلن إطلاق قمرين صناعيين خلال أشهر

وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره اسماعيل أوغلو (الأناضول)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)