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تعرف على خريطة الإنفاق السياحي حول العالم

ميدان تايمز سكوير في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية
ميدان تايمز سكوير في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية
15/10/2019

بلغت قيمة صناعة السياحة العالمية 1.7 تريليون دولار في عام 2018، ونمت الإيرادات السياحية بشكل أسرع من الاقتصاد العالمي.

التفاصيل:
  • بحسب ما نشره موقع (HOW MUCH) شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر نمو في الإنفاق السياحي، بزيادة بلغت 7 ٪ على أساس سنوي.
  • بلغت قيمة الإيرادات السياحية في أوربا 570 مليار دولار أمريكي، وهي المنطقة التي حققت أكثر الإنفاق السياحي عام 2018.
  • تعتمد التصورات والاتجاهات على تقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.
  • تتناسب مساحة كل دولة مع قيمة إيراداتها السياحية، لهذا تبدو البلدان التي تجذب أكثر الإيرادات السياحية (مثل الولايات المتحدة وأسبانيا) أكبر، في حين أن البلدان التي لديها إيرادات سياحية أقل (مثل السلفادور) تبدو أصغر.

عالميا
  • كانت أفضل 10 وجهات سياحية بحسب الأموال المنفقة

1. الولايات المتحدة – 214 مليار دولار

2. أسبانيا – 74 مليار دولار

3. فرنسا – 67 مليار دولار

4. تايلاند – 63 مليار دولار

5. المملكة المتحدة – 52 مليار دولار

6. إيطاليا – 49 مليار دولار

7. أستراليا – 45 مليار دولار

8. ألمانيا – 43 مليار دولار

9. اليابان – 41 مليار دولار

10. الصين – 40 مليار دولار

 

تحتل مصر المرتبة الثانية عربيا بدخل سنوي 12 مليار دولار من السياحة
عربيا
  • تبدو أرقام الإنفاق السياحي في الدول العربية هزيلة مقارنة بالبلدان الأخرى المذكورة أعلاه وجاء ترتيب الإنفاق السياحي كالتالي:

1. الإمارات العربية المتحدة – 21 مليار دولار

2. مصر – 12 مليار دولار

السعودية – 12 مليار دولار

3. لبنان – 8 مليارات دولار

المغرب – 8 مليارات دولار

4. قطر – 6 مليارات دولار

5. الأردن – 5 مليارات دولار

6. تونس –  مليارا دولار

العراق –  مليارا دولار

7. السودان –  مليار دولار

  • تخضع الوجهات السياحية الشهيرة للتغييرات بسبب مجموعة عوامل متنوعة .
  • ارتفعت اتجاهات وسائل الإعلام لتشكيل الوجهات الجديدة الجاذبة للسياح.
  • على سبيل المثال، شهدت مدينة برمنغهام في المملكة المتحدة زيادة كبيرة في السياحة بسبب شعبية الدراما البريطانية "Peaky Blinders"، التي تجري أحداثها في مدينة ميدلاندز.
  • يمكن أن يلعب الوضع السياسي داخل المدينة دورًا رئيسيًا في أدائها السياحي، كما يتضح من الآثار السلبية التي خلفتها الاحتجاجات السياسية على صناعة السياحة في هونغ كونغ.
  • في حين تميل الدول المتقدمة في الغرب إلى تحقيق أعلى إنفاق سياحي، فإن الدول النامية مثل الهند تحصل أيضًا على نصيب أكبر من دولارات السياحة.
  • لم يتبين بعد كيف ستعيد البلدان السريعة النمو تشكيل المشهد السياحي في المستقبل.
المصدر : الجزيرة مباشر
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