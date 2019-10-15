الليرة التركية تصمد أمام العقوبات الأمريكية

صمدت الليرة والبورصة التركية خلال التداولات، الثلاثاء، بعد إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها العسكرية في شمال سوريا.

وسجل سعر الصرف 5 ليرات و90 قرشا لكل دولار، لتستعيد العملة التركية بذلك بعض عافيتها، بعد التراجع الذي سجلته عند الإغلاق أمس عندما سجل الدولار 5 ليرات و94 قرشا. كما ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول في مستهل تداولات اليوم، وسجل المؤشر الرئيسي لبورصتها ارتفاعا بـ1.4%

ولم يصدر بعد رد فعل من جانب أنقرة على العقوبات الأمريكية، رغم أنها كانت قد تعهدت بالرد بالمثل على أية عقوبات.

العقوبات الأمريكية