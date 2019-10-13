لتقليص الاعتماد على الدولار روسيا تدرس بيع صادرات الطاقة بالروبل

قال وزير الاقتصاد الروسي مكسيم أورشكين إن بلاده تدرس استخدام بدائل للدولار في صفقات الطاقة وتدرس إجراء التسويات باليورو والروبل فيها للحد من الانكشاف على الولايات المتحدة.

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وزير الاقتصاد الروسي مكسيم أورشكين، قال في مقابلة مع صحيفة (فايننشال تايمز) اليوم الأحد "لدينا عملة جيدة جدا.. إنها مستقرة.. لماذا لا نستخدمها في الصفقات العالمية".

أورشكين: روسيا ستتمكن من بيع صادرات الطاقة بالعملة المحلية في ظل رواج السندات المحلية بين المستثمرين الأجانب الذين يحوزون 29% من الدين المقوم بالروبل.

أورشكين: نريد أن تكون مبيعات الغاز والنفط بالروبل في مرحلة ما.. المسألة هنا ألا نتحمل أي تكاليف زائدة نتيجة للعمل بهذا الأسلوب لكن… إذا أقيم الهيكل المالي العام، وإذا كانت التكلفة المبدئية منخفضة جدا، فما المانع؟.

حاولت روسيا تقليل الانكشاف على الولايات المتحدة من خلال سياسة تقليص الاعتماد على الدولار لتخفيف تأثير عقوبات أمريكية.

تعرضت الأصول الروسية لضغوط بعد الجولة الأولى من العقوبات الغربية التي فُرضت في 2014 عقب ضم موسكو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.

روسيا تدرس بيع منتجات الطاقة بالعملة المحلية واليورو

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