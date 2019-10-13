البنك الدولي: غياب المنافسة يثبط النمو ويقلل فرص العمل

توقع البنك الدولي أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 0.6٪ هذا العام مقابل 1.2٪ العام الماضي.

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ووفقًا لتقرير جديد أصدره البنك، تم تعديل توقعات النمو لعام 2019 بخفضها 0.8 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات شهر أبريل/ نيسان 2019.

يشير التقرير إلى أن الآفاق الاقتصادية للمنطقة عرضة لمخاطر سلبية ملموسة، وعلى الأخص منها تفاقم المصاعب الاقتصادية العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

يناقش التقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والصادر بعنوان "الارتفاع إلى آفاق أعلى: تشجيع المنافسة العادلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، النمو الضعيف الذي تشهده المنطقة حالياً، من جراء نتائج الخفض الطوعي لإنتاج النفط، وضعف الطلب العالمي عليه، والانكماش الأكبر من المتوقع في إيران.

من ناحية أخرى، فإن زيادة الأنشطة غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في مجال الإنشاءات، عوضت جزئياً الأثر السلبي للانكماش الاقتصادي في إيران على متوسط معدلات النمو بالمنطقة.

معدل نمو أقل من المطلوب

قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، إن معدل النمو المتوقع أقل من المطلوب، وغير كاف لخلق فرص عمل للسكان ممن هم في سن العمل، والذين تزداد أعدادهم بشكل سريع.

لقد حان الوقت للقيام بإجراءات قيادية شجاعة وبعيدة النظر لتعميق الإصلاحات، وإزالة العوائق أمام المنافسة، وإطلاق العنان للإمكانات الهائلة التي يتمتع بها 400 مليون شخص في المنطقة بوصفهم مصدراً للطلب الجماعي الذي يمكن أن يحرك النمو والوظائف".

يتوقع البنك الدولي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالمنطقة على المدى المتوسط ​​بنسبة 2.6٪ عام 2020 و2.9٪ عام 2021.

يتمثل محرك الارتفاع المتوقع في معدل النمو في المقام الأول في زيادة الاستثمارات في البنية التحتية بدول مجلس التعاون الخليجي، وانتعاش الاقتصاد الإيراني مع تلاشي آثار العقوبات الأمريكية.

حذر التقرير من أن تفاقم التوترات بالمنطقة قد يؤدي إلى إضعاف الاقتصاد الإيراني بحدة، ونشر الآثار غير المباشرة لتلك التوترات في بلدان المنطقة الأخرى.

في حين أن ارتفاع أسعار النفط سيفيد العديد من بلدان المنطقة المصدرة للنفط على المدى القصير، فإن الأثر العام سيتمثل في الإضرار بالتجارة والاستثمار، والإنفاق على البنية التحتية بالمنطقة.

المنافسة غير العادلة