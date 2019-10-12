إغلاق محطات الوقود في لبنان بسبب أزمة الدولار

أغلقت محطات الوقود في لبنان ضمن إضراب بعد فشل الحكومة في تلبية مطالب أصحاب المحطات بدفع ثمن واردات الوقود بالعملة المحلية بدلا من الدولار الأمريكي وسط أزمة سيولة متصاعدة في الدولار

التفاصيل

اصطفت طوابير طويلة، أمس الجمعة، أمام محطات البنزين في العاصمة بيروت، في أعقاب إعلان محطات الوقود عن الإضراب.

وردت تقارير عن حدوث ازدحام على محطات الوقود في العديد من مناطق لبنان.

مع حلول، مساء الجمعة، كانت العديد من محطات الوقود في بيروت قد أغلقت بينما وضعت لافتات اعتذار عن عدم العمل أمام بعضها.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صورا للافتات الاعتذار التي كتب على بعضها: "نعتذر من الزبائن الكرام في الوضع الحالي من تأمين مادة البنزين بسبب عدم توافر الدولار".

في مؤتمر صحفي متلفز أعلن سامي البراكس، رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود أن المسؤولين اللبنانيين قد فشلوا في احترام اتفاق يسمح لهم بشراء الوقود بالعملة المحلية.

البراكس أعلن إقفال محطات الوقود إلى حين صدور قرار من الجهات المختصّة لإصدار فواتير بيع المحروقات بالليرة اللبنانية.

أزمة سيولة في الدولار