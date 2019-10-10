البنك الدولي: هجوم أرامكو سيضر بنمو السعودية

قال البنك الدولي في تقرير له إنه من المتوقع أن يؤثر الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين الشهر الماضي على النمو الاقتصادي للمملكة هذا العام.

لكنه أضاف أن التراجع يمكن تعويضه جزئيا من خلال زيادة الإنفاق الحكومي في القطاع غير النفطي.

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