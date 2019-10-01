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اقتصاد|مصر

ارتفاع عجز المعاملات الجارية لمصر

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
1/10/2019

ارتفع عجز ميزان المعاملات الجارية لمصر العام المالي 2018-2019 مع زيادة الواردات، وتراجع تحويلات العاملين في الخارج.

 ونمت الواردات غير النفطية 8.6% إلى 55 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019، حسبما أظهرته البيانات.

وبحسب بيان أصدره البنك المركزي المصري أمس الإثنين اقتصر العجز الكلى لميزان المدفوعات على نحو 0.1 مليار دولار خلال العام المالي 2018-2019.

أداء ميزان المدفوعات
  • ارتفع عجز المعاملات الجارية بمعدل 26.8% ليبلغ نحو 8.2 مليار دولار مقابل نحو 6.0 مليار دولار في العام المالي السابق.
  • ارتفع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 13.4% ليسجل نحو 38.0 مليار دولار مقابل نحو 33.6 مليار دولار.
  • انخفضت تحويلات العاملين بالخارج بمعدل 5.1% لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ 25.1 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 26.5 مليار دولار.
  • ارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار بمعدل 32.3% ليسجل نحو 8.3 مليار دولار مقابل نحو 6.3 مليار دولار.
حساب المعاملات الرأسمالية والمالية
  • سجل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.5 مليار دولار مقابل نحو 22.0 مليار دولار.
  • انخفض صافي تدفق الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر بمعدل 65.3% ليسجل نحو 4.2 مليار دولار مقابل نحو 12.1 مليار دولار.
  • تراجع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 23.4% ليسجل نحو 5.9 مليار ات دولار ، مقابل نحو 7.7 مليار ات دولار ، وذلك نتيجة لارتفاع التدفقات للخارج بما يفوق ارتفاع التدفقات للداخل.
  • سجل الميزان التجاري البترولي فائضاً للمرة الأولى منذ السنة المالية 2012-2013، بلغ 8.1 ملايين دولار، حسبما ذكر البنك المركزي، وأرجع ذلك إلى قفزة في استثمارات الطاقة، مقارنة مع عجز بلغ 3.7 مليارات دولار في العام السابق.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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