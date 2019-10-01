ارتفاع عجز المعاملات الجارية لمصر

ارتفع عجز ميزان المعاملات الجارية لمصر العام المالي 2018-2019 مع زيادة الواردات، وتراجع تحويلات العاملين في الخارج.

ونمت الواردات غير النفطية 8.6% إلى 55 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019، حسبما أظهرته البيانات.

وبحسب بيان أصدره البنك المركزي المصري أمس الإثنين اقتصر العجز الكلى لميزان المدفوعات على نحو 0.1 مليار دولار خلال العام المالي 2018-2019.

أداء ميزان المدفوعات

ارتفع عجز المعاملات الجارية بمعدل 26.8% ليبلغ نحو 8.2 مليار دولار مقابل نحو 6.0 مليار دولار في العام المالي السابق.

ارتفع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 13.4% ليسجل نحو 38.0 مليار دولار مقابل نحو 33.6 مليار دولار.

انخفضت تحويلات العاملين بالخارج بمعدل 5.1% لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ 25.1 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 26.5 مليار دولار.

ارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار بمعدل 32.3% ليسجل نحو 8.3 مليار دولار مقابل نحو 6.3 مليار دولار.

حساب المعاملات الرأسمالية والمالية